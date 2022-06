Ahorre energía en casa con un artículo de $5 que consigue en Walmart

¿Qué necesito comprar?

Solo necesita TAPONES DE TIRO (o draft stopper for bottom of door, en inglés), que no son más que unas gomas o tubos especialmente diseñados para colocarlos debajo de las puertas y así sellar de forma practica cualquier abertura que permita el paso del aire, apuntó The Sun.

Este artículo lo consigue de venta en Walmart o en cualquier otra tienda de artículos para el hogar. También consigue diversos modelos en la página de Amazon. La instalación de los tapones de tiro es realmente sencilla y no tendrá que realizar modificaciones durante el año porque le servirán tanto para el verano como para el invierno.