Inicio » Dinero » Guía de mantenimiento: 3 consejos clave para ahorrar y mantener tu auto en buen estado

Guía de mantenimiento: 3 consejos clave para ahorrar y mantener tu auto en buen estado

Aprende cómo ahorrar y mantener tu auto con acciones básicas que ayudan a reducir gastos del auto y evitar reparaciones mayores.
Por 
2025-12-10T22:55:54+00:00
FOTO: Shutterstock

Publicado el 12/10/2025 a las 17:55

  • Mantener un auto en buen estado puede ser costoso, pero hay estrategias para ahorrar.
  • El mantenimiento preventivo evita reparaciones mayores y prolonga la vida del vehículo.
  • Con algunos cuidados básicos puedes ahorrar tiempo y dinero.

El costo de mantener un vehículo puede sorprender a cualquiera.

Según la Asociación Americana del Automóvil (AAA), mantener una SUV mediana nueva que recorre 24,000 kilómetros al año cuesta alrededor de $1,769 anuales, unos $8.47 por milla.

Sin embargo, con una estrategia basada en mantenimiento preventivo y tareas simples realizadas por el propio conductor, es posible reducir gastos sin descuidar la seguridad.

Mantenimiento preventivo: tu mejor defensa contra reparaciones costosas

Evitar daños antes de que ocurran es la forma más efectiva de reducir costos. El mantenimiento preventivo incluye:

  • Cambios de aceite regulares.
  • Rotación de neumáticos.
  • Revisión de presión y correcto inflado.

Llevar un registro del mantenimiento en una aplicación o calendario ayuda a no olvidar tareas importantes. Comparar precios de talleres confiables también es útil.

Además, las revisiones estacionales son clave:

Revisar la batería antes del invierno, y revisar líquidos y aire acondicionado antes del verano evita fallas inesperadas.

Lista de verificación básica para cualquier vehículo

Aunque cada modelo tiene requisitos específicos, esta guía cubre tareas esenciales tanto para autos de gasolina como eléctricos o híbridos:

  • Revisar niveles de aceite y líquidos.
  • Verificar frenos, luces y limpiaparabrisas.
  • Comprobar desgaste de neumáticos.
  • Seguir esta lista ayuda a mantener rendimiento y seguridad.

Consejos de mantenimiento ahorrar y mantener tu auto

Hacer tareas básicas en casa reduce gastos y mantiene tu auto funcionando de manera óptima.

Cambiar el filtro de aire

Un filtro de aire limpio mejora el rendimiento y el consumo de combustible. Los pasos:

1. Localiza la caja del filtro bajo el capó.

2. Abre la carcasa y retira el filtro viejo.

3. Inserta el nuevo en la misma posición.

4. Cierra la carcasa y asegúrate de que quede fija.

Comprobar la presión de los neumáticos

Una presión correcta mejora seguridad y ahorro de combustible.

1. Busca la PSI recomendada en la puerta del conductor o en el manual.

2. Usa un medidor para verificar la presión.

3. Ajusta añadiendo o liberando aire.

4. Vuelve a revisar y coloca la tapa de la válvula.

Reemplazar los limpiaparabrisas

Es una tarea sencilla y esencial para la visibilidad.

1. Levanta el brazo del limpiaparabrisas.

2. Presiona la pestaña y retira la cuchilla vieja.

3. Inserta la nueva hasta escuchar el clic.

4. Prueba el sistema.

Impacto para conductores latinos

Muchos hispanos dependen del auto para trabajar, llevar a sus hijos o realizar múltiples actividades.

Pequeños descuidos pueden convertirse en reparaciones caras. Implementar estos hábitos ayuda a ahorrar y a mantener el vehículo operando sin sorpresas.

Qué sigue para ahorrar en mantenimiento

Revisar el manual del propietario y establecer un calendario realista de mantenimiento evita gastos mayores.

Con estos tres consejos como base, cuidar tu auto puede ser más accesible y menos estresante.

