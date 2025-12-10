Guía de mantenimiento: 3 consejos clave para ahorrar y mantener tu auto en buen estado

Mantener un auto en buen estado puede ser costoso, pero hay estrategias para ahorrar.

El mantenimiento preventivo evita reparaciones mayores y prolonga la vida del vehículo.

Con algunos cuidados básicos puedes ahorrar tiempo y dinero.

El costo de mantener un vehículo puede sorprender a cualquiera.

Según la Asociación Americana del Automóvil (AAA), mantener una SUV mediana nueva que recorre 24,000 kilómetros al año cuesta alrededor de $1,769 anuales, unos $8.47 por milla.

Sin embargo, con una estrategia basada en mantenimiento preventivo y tareas simples realizadas por el propio conductor, es posible reducir gastos sin descuidar la seguridad.

Mantenimiento preventivo: tu mejor defensa contra reparaciones costosas

Evitar daños antes de que ocurran es la forma más efectiva de reducir costos. El mantenimiento preventivo incluye:

Cambios de aceite regulares.

Rotación de neumáticos.

Revisión de presión y correcto inflado.

Llevar un registro del mantenimiento en una aplicación o calendario ayuda a no olvidar tareas importantes. Comparar precios de talleres confiables también es útil.

Además, las revisiones estacionales son clave:

Revisar la batería antes del invierno, y revisar líquidos y aire acondicionado antes del verano evita fallas inesperadas.