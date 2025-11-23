Hombre de 73 años muere ahogado durante vacaciones en Palm Beach

Hombre muere ahogado

Nieta presencia tragedia

Rescatistas realizan maniobras

Segun informa WPTV ,Nikolay Yurchenko, un hombre de 73 años de Nueva Jersey, murió ahogado mientras nadaba en el océano frente a Palm Beach durante sus vacaciones familiares.

El incidente ocurrió poco después de las 12:26 p. m., cuando transeúntes lo vieron en dificultades dentro del agua, alertando inmediatamente a los servicios de emergencia.

Varias personas que estaban en la playa comenzaron a practicarle RCP de manera inmediata, intentando mantenerlo con vida antes de que llegaran los rescatistas profesionales.

Pese a la rápida atención, Yurchenko falleció en el Centro Médico St. Mary’s, donde fue declarado muerto alrededor de la 1:15 p. m. por personal médico.

Rescatistas realizan maniobras sin éxito

Los equipos de Ocean Rescue y Palm Beach Fire Rescue llegaron en minutos e implementaron maniobras avanzadas de reanimación para intentar salvar al hombre.

Los rescatistas trasladaron a Yurchenko desde la orilla hasta la ambulancia, mientras continuaban aplicando procedimientos de emergencia sin detener los esfuerzos.

Las corrientes oceánicas y las condiciones del mar pudieron haber influido en la situación, dificultando su capacidad para mantenerse a flote mientras nadaba.

A pesar de la coordinación entre rescatistas, paramédicos y personal médico, el hombre no respondió a los intentos continuos de reanimación realizados durante más de media hora.