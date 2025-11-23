Hombre de 73 años muere ahogado durante vacaciones en Palm Beach
Publicado el 11/23/2025 a las 11:41
- Hombre muere ahogado
- Nieta presencia tragedia
- Rescatistas realizan maniobras
Segun informa WPTV ,Nikolay Yurchenko, un hombre de 73 años de Nueva Jersey, murió ahogado mientras nadaba en el océano frente a Palm Beach durante sus vacaciones familiares.
El incidente ocurrió poco después de las 12:26 p. m., cuando transeúntes lo vieron en dificultades dentro del agua, alertando inmediatamente a los servicios de emergencia.
Varias personas que estaban en la playa comenzaron a practicarle RCP de manera inmediata, intentando mantenerlo con vida antes de que llegaran los rescatistas profesionales.
Pese a la rápida atención, Yurchenko falleció en el Centro Médico St. Mary’s, donde fue declarado muerto alrededor de la 1:15 p. m. por personal médico.
Rescatistas realizan maniobras sin éxito
Los equipos de Ocean Rescue y Palm Beach Fire Rescue llegaron en minutos e implementaron maniobras avanzadas de reanimación para intentar salvar al hombre.
Los rescatistas trasladaron a Yurchenko desde la orilla hasta la ambulancia, mientras continuaban aplicando procedimientos de emergencia sin detener los esfuerzos.
Las corrientes oceánicas y las condiciones del mar pudieron haber influido en la situación, dificultando su capacidad para mantenerse a flote mientras nadaba.
A pesar de la coordinación entre rescatistas, paramédicos y personal médico, el hombre no respondió a los intentos continuos de reanimación realizados durante más de media hora.
Ahogamiento en Palm Beach durante vacaciones
Yurchenko había viajado desde Nueva Jersey el 20 de noviembre acompañado de su nieta de 18 años para pasar juntos el Día de Acción de Gracias.
La joven declaró que vio por última vez a su abuelo entre las 10:30 y las 11:00 a. m., cuando él salió del apartamento con la intención de nadar en el océano.
El viaje tenía el propósito de disfrutar días tranquilos en Florida, pero las circunstancias cambiaron drásticamente cuando el hombre no regresó a tiempo.
La tragedia interrumpió por completo unas vacaciones familiares que pretendían ser de descanso, convirtiéndose en un doloroso episodio para la nieta y los seres queridos.
Investigación confirma que fue accidental
Detectives de Riviera Beach y personal de la Unidad de Escena del Crimen acudieron al lugar para recopilar información y confirmar la naturaleza del incidente.
Las autoridades declararon que no existen indicios de actividad delictiva y que la muerte fue resultado de un accidente dentro del agua.
Los investigadores revisaron el área, las condiciones del mar y los testimonios de los presentes para cerrar el caso como una muerte accidental.
La comunidad local expresó sus condolencias a la familia y recordó la importancia de extremar precauciones al nadar en zonas donde las corrientes pueden ser peligrosas.