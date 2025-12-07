Graban agresión racista contra mujer hispana en tren de EE. UU.

Agresión xenófoba en tren

Insultos contra pasajera hispana

Video causa indignación online

Un video que circula en redes sociales ha generado indignación al mostrar una agresión verbal y física contra una pasajera hispana dentro de un tren en Estados Unidos.

La grabación exhibe una serie de insultos con fuerte carga xenófoba pronunciados por una mujer afrodescendiente contra otra pasajera que permaneció en silencio durante el ataque.

En el video se escucha a la agresora decir frases ofensivas dirigidas específicamente hacia las personas hispanas.

Agresión xenófoba en tren de EE. UU. contra hispana

Una mujer de color en #EEUU insultó y jaloneó a una pasajera hispana de su asiento en el Metro: «Los hispanos no merecen sentarse a mi lado», espetó la agresora.https://t.co/BTFEcbjXKq pic.twitter.com/D0Ghybszgm — DiarioNoticiasWeb.Org (@DiarioNoticiaI) December 7, 2025

«No mereces ningún respeto en absoluto, ustedes personas hispanas no merecen nada en Estados Unidos. ¿Entiendes? Nada, no mereces estar sentada a mi lado, ¿entiendes? No mereces nada de esto hija de p…», dijo la mujer.

La víctima intentó mantenerse al margen mientras revisaba su teléfono y evitaba reaccionar ante los insultos.

Sin embargo, la agresora continuó elevando el tono de sus ataques con expresiones racistas y amenazas.

«Eres una pe… sucia, pe… inculta, tú pe… no mereces estar cerca de mí, levántate de una vez, levántate, levántate de una vez, sí ahora te levantas», expresó.

En ese momento, la mujer afrodescendiente jaloneó a la pasajera hispana para quitarla del asiento.