Graban agresión racista contra mujer hispana en tren de EE. UU.
Publicado el 12/07/2025 a las 14:19
- Agresión xenófoba en tren
- Insultos contra pasajera hispana
- Video causa indignación online
Un video que circula en redes sociales ha generado indignación al mostrar una agresión verbal y física contra una pasajera hispana dentro de un tren en Estados Unidos.
La grabación exhibe una serie de insultos con fuerte carga xenófoba pronunciados por una mujer afrodescendiente contra otra pasajera que permaneció en silencio durante el ataque.
En el video se escucha a la agresora decir frases ofensivas dirigidas específicamente hacia las personas hispanas.
Agresión xenófoba en tren de EE. UU. contra hispana
Una mujer de color en #EEUU insultó y jaloneó a una pasajera hispana de su asiento en el Metro: «Los hispanos no merecen sentarse a mi lado», espetó la agresora.https://t.co/BTFEcbjXKq pic.twitter.com/D0Ghybszgm
— DiarioNoticiasWeb.Org (@DiarioNoticiaI) December 7, 2025
«No mereces ningún respeto en absoluto, ustedes personas hispanas no merecen nada en Estados Unidos. ¿Entiendes? Nada, no mereces estar sentada a mi lado, ¿entiendes? No mereces nada de esto hija de p…», dijo la mujer.
La víctima intentó mantenerse al margen mientras revisaba su teléfono y evitaba reaccionar ante los insultos.
Sin embargo, la agresora continuó elevando el tono de sus ataques con expresiones racistas y amenazas.
«Eres una pe… sucia, pe… inculta, tú pe… no mereces estar cerca de mí, levántate de una vez, levántate, levántate de una vez, sí ahora te levantas», expresó.
En ese momento, la mujer afrodescendiente jaloneó a la pasajera hispana para quitarla del asiento.
Agresión física y despojo del asiento
🇺🇸 | Una mujer en Estados Unidos sacó a la fuerza a un pasajero hispano de su asiento en el tren, alegando que se sintió ofendida y diciendo: «Los hispanos no merecen sentarse a mi lado».pic.twitter.com/qCmFMcD0qg
— Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) December 7, 2025
Pese a que la víctima trató de resistirse para evitar ser desplazada, la agresora la tomó de la chamarra y terminó ocupando dos asientos del vagón.
La mujer, descrita en el video como vestida con saco rojo y lentes blancos, insistió en sus gritos contra la pasajera.
«¿Sabes dónde estás, en Estados Unidos, no estamos en tu país, estamos en mi país, sí siéntate con tu gente allá, p…, sí con tu gente», agregó.
El ataque provocó que la víctima cediera el espacio mientras la agresora reforzaba su discurso xenófobo.
La escena fue grabada por otros usuarios del tren y posteriormente difundida en plataformas como X y TikTok.
Reacciones en redes sociales
Las imágenes generaron una ola de comentarios condenando la agresión y cuestionando que una mujer afroamericana recurriera a ese tipo de violencia verbal y física.
Usuarios señalaron la contradicción de que alguien perteneciente a un grupo históricamente afectado por la discriminación replicara actitudes xenófobas.
«Yo le daría tratamiento hispano», escribió un usuario al reaccionar al video.
«Un negro xenofóbico, oficialmente lo he visto todo», señaló otro comentario.
«Increíble que una persona de color, después del racismo que han vivido, replique la historia… ahora con los hispanos. Racista, cuando antes ella no podría entrar en ningún sitio. Qué corta es la memoria!! También es verdad, pinta que la señora muy bien de la cabeza no anda», expresó otra persona.
«Es el colmo la negra hace 100 años no diría eso, y hasta hoy a veces los discriminan. Trump sembraron odio a la sociedad eso es el resultado de los medios y de Trump. El horror», añadió otro usuario.
También hubo comentarios que responsabilizaron al clima político del país.
«Cuando el máximo líder del país declara la guerra a extranjeros y migrantes y ordena a su ‘gestapo’ perseguirlos, capturarlos, y deportarlos, gente como esta mujer se sienten también con derecho de abusar y humillar a otras personas. El odio y el racismo son contagiosos. Y lo dice una afroamericana, con las segregaciones y injusticias que han vivido», escribió otra usuaria.