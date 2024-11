Agredió a su vecina por diferencias con decoraciones navideñas.

Un desacuerdo sobre unas decoraciones navideñas inflables provocó un violento altercado entre dos vecinas de Jonesboro, Arkansas.

Esto terminó con una mujer arrestada por cargos de robo residencial y agresión de tercer grado.

El incidente ocurrió el lunes, cuando Shaylin Elizabeth Moore, de 22 años, discutió con su vecina sobre el comportamiento de su perro, que supuestamente estaba dañando las decoraciones navideñas que Moore había instalado en el exterior de su apartamento.

Según el informe de causa probable, Moore solicitó a la vecina que controlara a su perro para evitar que destruyera los adornos, lo que derivó en una discusión verbal.

‘Happens to be your problem’: Woman who allegedly raged over neighbor’s dog destroying Christmas decorations may not be allowed home for the holidays https://t.co/v1wUKBMwHt

— Law & Crime (@lawcrimenews) November 13, 2024