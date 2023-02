¡Le avientan huevos en pleno carnaval!

Atacan a Karely Ruiz tras presentarse en el famoso festejo

“Yo no me meto con nadie”, señaló Ruiz en redes sociales ¡TERMINÓ LLENA DE HUEVOS! La modelo de OnlyFans, Karely Ruiz, vivió momentos vergonzosos cuando se dio a conocer que fue agredida durante su participación en el carnaval de Guaymas. La propia influencer rompió el silencio en redes sociales y se manifestó al respecto, declarando la actitud que tomaron los presentes. No es la primera vez que está en el ojo del huracán, en el pasado la mexicana se vio involucrada en críticas por una posible participación en un video en compañía del cantante “Babo” de Cártel de Santa e inclusive, algunas personas no dudaron en lanzar comentarios de odio a la joven por “aquellos actos”, aunque claro, hubo quien alabó su seguridad. AGREDEN A KARELY RUIZ… ¿POR SU CUERPO? Karely Ruiz, se enfrenta una vez más a las críticas de los internautas por su visita al carnaval de Guaymas. Luciendo un vestido muy corto, escotado y de color rosa, la modelo de OnlyFans se presentó en el festejo y fue agredida por los asistentes. Además, enfrentó la crítica de las personas por haber tenido a elementos de seguridad nacional para resguardarla. “Ayer en el carnaval me aventaban muchos huevos, y no de los que quería”, fue la primera publicación que realizó la modelo de OnlyFans en su cuenta de Facebook, dando a conocer la situación que se había presentado en el carnaval. A través de redes sociales, se viralizaron las imágenes del momento en que ocurrió el ataque.

¿Qué ocurrió en el carnaval? En los videos que se dieron a conocer, muestran el momento en que Karely Ruiz salió a la luz y fue agredida por las personas que asistieron a carnaval de Guaymas. Ella, declaró en redes sociales que “no se metió con nadie” y solo fue a hacer su trabajo, por lo que no entiende la reacción que tuvieron los asistentes al carnaval. “O sea, me tiran, me agreden, ¿qué más sigue? Yo no me meto con nadie, yo fui a hacer mi jale y ya. Si me pagaron por saludar, estar en el carnaval y listo, de veras que están dlv todos los que tiran”, reveló la joven en su perfil de Facebook. En una de las fotografías más virales, muestran a Karely Ruiz alzando uno de sus brazos para protegerse de la agresión.

¿Por tener protección? Uno de los temas más controversiales sobre su participación en el carnaval de Guaymas, no fue el que le tiraran huevos, sino que estuvo escoltada por la Marina. Por ello, Karely Ruiz terminó aclarando el tema y señaló que los elementos de seguridad la protegieron debido a que hay personas “muy intensas” que podrían haber provocado un accidente. “Estoy viendo notas donde me tiran, que por qué la Marina me está cuidando. Si lo hacen es porque hay mucha gente muy intensa y pueden ocurrir accidentes. Aparte, yo pago para que me cuiden, de que se quejan ustedes”, escribió la modelo de OnlyFans en redes sociales, sobre el ataque que recibió por parte de sus seguidores.

Agreden Karely Ruiz carnaval: ¿Le ‘tiran’ sus fans? En redes sociales, la modelo no dudó en defenderse ante los rumores de que había “pagado” a la Marina para que la cuidaran y destacó que ella le pagó a escoltas privados. Al igual, reveló que los únicos que daban dinero para ella eran sus fanáticos y por ello, no debían criticarla. Ante su mensaje, fanáticos salieron a defenderla. “Ni que pagaran, jajajajaja. Ustedes, bueno, mis fans que están en mi página, sí”, respondió Karely Ruiz en uno de los comentarios que hizo hablando sobre el tema. “No te preocupes por los comentarios de gente de otras ciudades, la gente de Guaymas y de empalme que estuvimos y te vimos en persona, vimos la clase de mujer que eres, siempre disponible para tu gente, para tus fans”, “No hagas caso”, le respondieron. Archivado como: Agreden Karely Ruiz carnaval

Agreden Karely Ruiz carnaval: “Hasta lo que no comen les hace daño” Por último, sus fanáticos no dudaron en defenderla de los malos comentarios y la situación que ocurrió en el Carnaval de Guaymas, señalando que “nadie es Dios para juzgar”. Además, declararon que la modelo no debía darles explicaciones a los demás sobre la seguridad que recibió por ser participante del festejo. PARA VER VIDEO DA CLIC AQUÍ “Hasta lo que no comen les hace daño, es la primera vez que te pongo un comentario. He visto toda la mi… a que te tiran y te critican, pero nadie es perfecto en esta vida, no son dios para juzgar”, “No deberías de dar tantas explicaciones, tú viniste hacer tu trabajo y cumpliste, nunca tendremos feliz a nadie”, escribieron en redes sociales. Archivado como: Agreden Karely Ruiz carnaval

