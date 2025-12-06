Agentes federales persiguen a ciudadana de EE.UU. hasta su casa

Un video captó a agentes fronterizos persiguiendo a una joven ciudadana estadounidense en Louisiana durante un operativo federal.

Un nuevo caso de uso agresivo de fuerza por parte de agentes de la Patrulla Fronteriza quedó registrado en Marrero, Louisiana, donde una joven de 23 años —identificada como Jacelynn— fue perseguida hasta la puerta de su casa pese a gritar repetidamente que era ciudadana estadounidense.

El incidente, ocurrido el 3 de diciembre, ha generado preocupación entre residentes del área sobre los métodos utilizados durante las recientes operaciones federales de control migratorio.

El video, captado por cámaras de seguridad del hogar y entregado a Storyful por la madre de la joven, Ramona Anglin, muestra a Jacelynn corriendo desesperada hacia la vivienda mientras grita “leave me alone”, con dos agentes siguiéndola a pie y dos vehículos oficiales detenidos a pocos metros.

La escena se desarrolló en cuestión de segundos, pero los gritos alertaron de inmediato a su familia.

La joven temió por su seguridad: “Eran dos hombres enmascarados”

En declaraciones a NOLA.com, Jacelynn relató que regresaba caminando de una tienda cercana cuando una camioneta SUV se detuvo junto a ella y dos hombres con el rostro cubierto descendieron sin identificarse verbalmente.

Según afirmó, solo después de la persecución comprendió que se trataba de agentes federales de inmigración que participaban en un operativo en la zona.

La joven explicó que, en al menos dos ocasiones, les dijo claramente que era ciudadana estadounidense antes de echar a correr rumbo a la casa de sus padres. Pese a ello, los agentes continuaron la persecución.

“Pensé que se la estaban llevando”: el padrastro intervino

El padrastro de Jacelynn, Juan Carlos Anglin, contó que la escena lo hizo temer lo peor. Al escuchar los gritos y ver a dos hombres corriendo detrás de su hija, su reacción inmediata fue pensar en un intento de secuestro.

Las cámaras de seguridad muestran el momento en el que él sale al encuentro de los agentes en la entrada de la propiedad, intentando entender la situación.

De acuerdo con su testimonio, los agentes le mostraron una fotografía de una mujer buscada, pero la persona en la imagen aparentaba ser mayor y no se parecía físicamente a Jacelynn.

La familia afirma que los agentes no ofrecieron explicaciones claras sobre la confusión en ese momento.

Operativo federal en la zona

El incidente ocurrió en el marco de la operación “Catahoula Crunch”, un despliegue de la Patrulla Fronteriza en el área metropolitana de Nueva Orleans enfocado en la localización de personas con presuntas violaciones migratorias.

La agencia federal no ha detallado públicamente cuántos agentes participan ni cuántos arrestos o acciones se han realizado en esta fase del operativo.

El caso ha reavivado el debate sobre los protocolos de identificación y actuación de agentes en zonas residenciales, especialmente cuando se enfrentan a personas que afirman ser ciudadanas estadounidenses.

La familia Anglin sostiene que la situación pudo haber sido aún más peligrosa y exige mayor transparencia sobre los motivos que llevaron a los agentes a perseguir a Jacelynn.

