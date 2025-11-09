Mensajes revelan burla de agente fronterizo tras dispararle a una mujer en una redada

Agente presume tras tiroteo.

DHS defiende a sus agentes.

Jueza limita uso de fuerza.

Un agente de la Patrulla Fronteriza del ICE está en el centro de la polémica tras la revelación de mensajes de texto en los que aparentemente se jacta de haber disparado contra una mujer durante un operativo en Chicago.

El caso ha encendido el debate sobre el uso de la fuerza por parte de las agencias federales en medio de las redadas impulsadas por el presidente Donald Trump.

El 4 de octubre, el agente Charles Exum disparó cinco veces contra Marimar Martínez, una ciudadana estadounidense de 30 años, después de que las autoridades afirmaran que ella y otro conductor embistieron con sus vehículos la camioneta que Exum conducía en el suroeste de Chicago.

Los mensajes de texto, presentados como evidencia en un tribunal federal, muestran al agente presumiendo sus acciones: “Disparé cinco veces y ella tenía siete agujeros. Anoten eso en su libro, chicos”, escribió.

In Chicago, IL, ICE Agent Charles Exum bragged about shooting up U.S. Citizen and Chicagoan Marimar Martinez after ramming his car on her car and taunting her to «start something.» «I fired 5 rounds and she had 7 holes. Put that in your books boys.» MONSTERS. ALL OF THEM. pic.twitter.com/z0V8ZAKMei — VacksceneGaming (@VacksceneGaming) November 7, 2025

Martínez y Anthony Ian Santos Ruiz, de 21 años, enfrentan cargos por atacar a un agente federal usando un arma mortal o peligrosa.

El incidente ocurrió mientras las redadas federales se intensificaban en distintas ciudades de Estados Unidos, según El Financiero.

El 5 de octubre, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó el tiroteo mediante un comunicado, asegurando que los agentes fueron embestidos por vehículos y rodeados por diez autos.

Según la versión oficial, los agentes dispararon en defensa propia después de que uno de los sospechosos intentara atropellarlos. Ningún agente resultó gravemente herido.