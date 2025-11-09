Buscar
Mensajes revelan burla de agente fronterizo tras dispararle a una mujer en una redada

Mensajes revelan burla de agente fronterizo tras dispararle a una mujer en una redada

Agente del ICE enfrenta críticas tras jactarse de un tiroteo en Chicago contra una mujer, reavivando el debate sobre el uso de la fuerza
Por 
2025-11-09T19:25:28+00:00
FOTO SHUTTERSTOCK

Publicado el 09/11/2025 a las 14:25

  • Agente presume tras tiroteo.
  • DHS defiende a sus agentes.
  • Jueza limita uso de fuerza.

Un agente de la Patrulla Fronteriza del ICE está en el centro de la polémica tras la revelación de mensajes de texto en los que aparentemente se jacta de haber disparado contra una mujer durante un operativo en Chicago.

El caso ha encendido el debate sobre el uso de la fuerza por parte de las agencias federales en medio de las redadas impulsadas por el presidente Donald Trump.

El 4 de octubre, el agente Charles Exum disparó cinco veces contra Marimar Martínez, una ciudadana estadounidense de 30 años, después de que las autoridades afirmaran que ella y otro conductor embistieron con sus vehículos la camioneta que Exum conducía en el suroeste de Chicago.

Los mensajes de texto, presentados como evidencia en un tribunal federal, muestran al agente presumiendo sus acciones: “Disparé cinco veces y ella tenía siete agujeros. Anoten eso en su libro, chicos”, escribió.

Agente del ICE se jacta tras tiroteo

Martínez y Anthony Ian Santos Ruiz, de 21 años, enfrentan cargos por atacar a un agente federal usando un arma mortal o peligrosa.

El incidente ocurrió mientras las redadas federales se intensificaban en distintas ciudades de Estados Unidos, según El Financiero.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Es falso? Video que muestra arresto de agentes de ICE en Nueva York levanta sospechas

El 5 de octubre, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó el tiroteo mediante un comunicado, asegurando que los agentes fueron embestidos por vehículos y rodeados por diez autos.

Según la versión oficial, los agentes dispararon en defensa propia después de que uno de los sospechosos intentara atropellarlos. Ningún agente resultó gravemente herido.

Testimonios y contradicciones

Durante el interrogatorio del miércoles, Exum declaró ser instructor de armas de fuego y afirmó sentirse orgulloso de sus habilidades de tiro, según reportó el Chicago Sun-Times.

La portavoz del DHS, Tricia McLaughlin, sostuvo que Martínez portaba un arma semiautomática. La mujer fue hospitalizada y dada de alta antes de ser arrestada por el FBI.

Sin embargo, los abogados defensores expresaron preocupación por la manipulación de pruebas.

La camioneta de la Patrulla Fronteriza fue trasladada desde Chicago hasta la estación del agente en Maine, donde fue guardada en un garaje.

Exum admitió que el vehículo tenía abolladuras y marcas de roce causadas por el impacto, y que las marcas fueron pulidas una vez en Maine, lo que genera dudas sobre la preservación del material probatorio.

De acuerdo con los documentos judiciales, Martínez sostiene que fue la camioneta del agente la que embistió primero su automóvil, contradiciendo la versión oficial.

Reacción y consecuencias

El caso se suma a una serie de denuncias por uso excesivo de la fuerza contra agentes federales en el área de Chicago.

Diversos informes documentan el uso de gas lacrimógeno, bolas de pimienta y tácticas agresivas contra manifestantes y residentes que protestan contra las políticas migratorias del gobierno.

Ante las reiteradas denuncias, una jueza federal, Sara Ellis. Anunció el jueves que ordenará limitar el uso de la fuerza por parte de agentes federales contra manifestantes pacíficos y periodistas.

Ellis consideró que las prácticas actuales vulneran derechos constitucionales. Y refinó una orden temporal previa que prohíbe técnicas como el uso de gas lacrimógeno y exige que los agentes porten insignias visibles.

Se espera que la administración Trump apele la decisión, mientras el caso de Martínez y Exum continúa bajo investigación judicial. Poniendo nuevamente en el foco el papel de las fuerzas federales en el control migratorio y el respeto a los derechos civiles.

