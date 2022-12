ICE publica ‘accidentalmente’ importante información migratoria

¿Migrantes en peligro?

Detalles personales de personas en busca de asilo

Hace un par de días el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos reveló en su sitio web información confidencial durante unas horas, lo que habría puesto en riesgo a miles de migrantes. Agencia migratoria de EEUU filtra datos por ‘equivocación’ de 6.000 detenidos.

La información personal de más de 6.000 detenidos fue publicada por error en el sitio web del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) durante unas cinco horas, informó la agencia el miércoles.

Agencia migratoria de EEUU filtra datos por ‘equivocación’ de 6.000 detenidos

La información incluía nombres, nacionalidades, centros de detención en los que se encontraban y números asignados para su identificación en expedientes del gobierno, de acuerdo con Human Rights First, un grupo activista que descubrió la filtración el lunes, según la Agencia The Associated Press.

Las 6.252 personas cuyas identidades quedaron expuestas expresaron temor a ser perseguidas en caso de que las cortes rechacen sus solicitudes para permanecer en Estados Unidos y sean repatriadas, indicó Human Rights First.

Eleanor Acer, directora de protección de refugiados del grupo, expresó su preocupación de que los detenidos o sus familiares corran peligro en sus países de origen.