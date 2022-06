La sensación del Kpop tomará un descanso

ARMY se preocupa por la posible “separación”

Los 7 miembros de BTS iniciaran proyectos en solitario

Por motivo de su noveno aniversario la banda de kpop BTS tuvo su cena anual de”FESTA” para festejar con ejercito de fans un año más como agrupación. Los intérpretes de “Butter” causaron un gran revuelto en redes social ante el supuesto anuncio de la separación de la boyband.

Toda la mañana de este martes las redes sociales estuvieron inundas con la noticia que habían dado los dos veces nominados a los Premios Grammy. La agencia de entretenimiento que maneja a BTS han aclarado la situación tras ver todo el escándalo que “ARMY” hizo en Twitter.

BTS LANZA PROOF

El 13 de junio del año 2013, Kim Nam-joon (RM), Kim Seok-jin (Jin), Min Yoon-gi (Suga), Jung Ho-seok (J-Hope), Park Ji-min (Ji-Min), Kim Taehyung (V) y Jung Jung-kook (Jungkook) debutaban como un nuevo grupo de Kpop. En 2020 en plena pandemia se volvieron una sensación mundial con el sensicllo “Dynamite”

Por motivo de su noveno aniversario lanzaron su primer álbum antológico dónde hicieron una recopilación de sus más grandes éxitos como Butter, Dynamite, Persmission to dance, ON, Boy with luv, Fake Love, etc. Incluyeron tres nuevas canciones tituladas “Yet to come”, “Run BTS” y “Four Youth”, ante esto, ARMY comenzó a especular que se trataba de una despedida.