Tras someterse a cirugía estética, muere modelo a los 22 años

¡Una tragedia! Lamentablemente, no es la primera vez que ocurre un caso de esta naturaleza.

Al ver que no respondía, los médicos llamaron a emergencias y la trasladaron a otro hospital.

Según reportes, la muerte de Agata Margaret Spada fue por un shock anafiláctico, el cual lo provocó una alergia a la anestesia.

No obstante, eso no es todo respecto a este caso, pues se descubrió que la cirugía no estaba registrada ni existía algún documento donde la modelo consintiera la operación.

Al médico Marco Antonio Procoplo, así como a otro médico que participó en el procedimiento, se les acusaría de homicidio culposo.

Por lo pronto, la clínica está cerrada mientras se realizan las investigaciones correspondientes.