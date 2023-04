Las palabras de la mujer resultaron ser muy polémicas y racistas según los usuarios, quienes mostraron su desaprobación al video y a la mujer en la sección de comentarios, lo que no se esperaba, era que un hispano defendería a capa y espada a México y a los hispanos.

La polémica se armó en TikTok, cuando el usuario llamado “Carlos Eduardo Espina” en la plataforma, publicó un video como una réplica a una mujer afroamericana que aseguró que los mexicanos e hispanos no triunfan en Estados Unidos.

La mujer afroamericana afirmaba que México tenía los peores estándares en trabajo, asegurando que las personas no tenían estudios y solo se dedicaban a vender drogas, algo que no tomaron bien los ciudadanos hispanos.

Un video bastante polémico se hizo viral en la plataforma de TikTok, en él, una mujer afroamericana sostiene una pelea verbal con otra persona, quien asegura que los hispanos y mexicanos no triunfan en Estados Unidos, sin embargo, un hispano le da una lección y la calla.

Afroamericana explota contra mexicanos, sus comentarios ofendieron a miles de hispanos

Los comentarios de la mujer afroamericana fueron los siguientes: “Las estadísticas dicen que tu gente no va a la universidad, no ves a mexicanos en la universidad, no ves a mexicanos en posiciones altas, tu maldita gente tienen bebés a los 14 y 15 años y luego viven del gobierno”.

Pero esto no fue todo, porque la mujer también señaló que tiene razón, diciendo lo siguiente: “Saben que tengo razón, nombren a una maldita persona hispana exitosa, es muy raro ver, solo si venden drogas”, sin embargo, no se esperaba que un hispano la pusiera en su lugar.