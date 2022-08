Catorce de las 15 cajas recuperadas del patrimonio del expresidente Donald Trump en Florida a principios de este año contenían documentos clasificados, muchos de ellos de alto secreto, mezclados con diversos periódicos, revistas y correspondencia personal, según una declaración jurada (o affidavit en inglés) del FBI publicada el viernes y difundida por la agencia de noticias The Associated Press .

Algunos documentos estaban en el nivel de alto secreto

La declaración jurada o affidavit argumenta que fue necesaria una búsqueda en Mar-a-Lago debido al material altamente sensible encontrado en las cajas recuperadas por los Archivos Nacionales. De 184 documentos marcados como clasificados, 25 estaban en el nivel de alto secreto, dice la declaración jurada. Algunos tenían marcas especiales que sugerían que incluían información de fuentes humanas altamente sensibles o la recopilación de “señales” electrónicas autorizadas por un tribunal de inteligencia especial.

Algunos de esos registros clasificados se mezclaron con otros documentos, incluidos periódicos, revistas e impresos diversos, dice la declaración jurada, que cita una carta de los Archivos. Douglas London, ex oficial de alto rango de la CIA y autor de “The Recruiter”, dijo que esto mostraba la falta de respeto de Trump por los controles. “Una de las reglas de los clasificados es que no se mezclan clasificados y no clasificados para que no haya errores ni accidentes”, dijo.