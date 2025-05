Reabren partes del Aeropuerto de Savannah tras evacuación por riesgo de seguridad

El sábado 3 de mayo, partes del Aeropuerto Internacional de Savannah/Hilton Head fueron evacuadas debido a un «riesgo de seguridad», lo que generó caos en las operaciones del aeropuerto.

A través de un comunicado en redes sociales, el aeropuerto informó a los pasajeros sobre la situación e indicó que los redirigirían a áreas de estacionamiento.

Además, retuvieron los vuelos en su origen y obligaron a los conductores a salir de las instalaciones.

Las autoridades advirtieron sobre los retrasos y pidieron a los clientes que se prepararan para una posible espera.

The piano player still doing his thing despite an evacuation at the @fly_SAV Savannah/Hilton Head International Airport is giving Titanic vibes

— WJCL News (@WJCLNews) May 3, 2025