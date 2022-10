Vuelo tuvo que se evacuado en el aeropuerto de Albuquerque

El avión tenía 928 pasajeros

Autoridades confirmaron el incidente

Un avión de American Airlines que iba de Texas a Nuevo México fue evacuado el domingo tras aterrizar en el aeropuerto de Albuquerque debido a un incidente de seguridad, informaron autoridades. Los 179 ocupantes del vuelo 928 de Dallas-Fort Worth fueron evacuados.

Los pasajeros fueron llevados por autobús al terminal, indicaron funcionarios aeroportuarios. No se reportaron heridos, de acuerdo con lo publicado por The Associated Press. Agentes del FBI en Albuquerque no divulgaron la causa del incidente.

Temen demoras tras incidente de seguridad

Sin embargo, dijeron que el asunto está siendo investigado y que de momento no hay más información disponible, apuntó AP. Las autoridades avisaron que es probable que haya demoras en los vuelos de American Airlines desde ese aeropuerto mientras el asunto es investigado.

El vuelo 982 de American Airlines, venía del Aeropuerto Internacional de Dallas/Fort Worth, informó WBALTV. En los últimas horas, se registró otro incidente de aviación en los Estados Unidos cuando se confirmó la caída de un helicóptero en California.