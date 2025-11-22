Varias aerolíneas suspenden vuelos desde Venezuela por advertencia estadounidense

Aerolíneas cancelan vuelos Venezuela

FAA advierte riesgo aéreo

Iberia suspende operaciones Caracas

Segun informa CNN, Varias aerolíneas suspendieron sus vuelos desde Venezuela tras la advertencia emitida por la FAA sobre un “riesgo potencial” al sobrevolar el país.

La medida generó reacciones inmediatas por parte de compañías internacionales que evalúan la seguridad aérea.

La alerta afectó vuelos de conexión desde Caracas hacia distintos destinos de la región.

El aviso de la FAA llega en medio de un aumento en la tensión y la actividad militar.

Compañías internacionales suspenden rutas desde Maiquetía

#LOÚLTIMO | Seis aerolíneas han cancelado vuelos hacia Venezuela tras la alerta de Estados Unidos sobre el incremento de la actividad militar en ese país. Ampliación >> https://t.co/B8osRQiP0k pic.twitter.com/muKKeYYw7j — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) November 22, 2025



Gol, Avianca y TAP Air Portugal cancelaron sus vuelos programados desde Caracas.

La información fue confirmada por Flightradar24 y el aeropuerto internacional Simón Bolívar.

Las aerolíneas señalaron que actuaron por precaución tras la advertencia de Estados Unidos.

TAP anunció que mantendrá la suspensión también para su vuelo del próximo martes.