Varias aerolíneas suspenden vuelos desde Venezuela por advertencia estadounidense

Varias aerolíneas suspenden vuelos desde Venezuela por advertencia estadounidense

La situación aerolíneas cancelan vuelos Venezuela se intensificó luego de que la FAA emitiera una alerta por “riesgo potencial”
Por 
2025-11-22T22:54:54+00:00
FOTO: SHUTTERSTOCK

Publicado el 11/22/2025 a las 17:54

  • Aerolíneas cancelan vuelos Venezuela
  • FAA advierte riesgo aéreo
  • Iberia suspende operaciones Caracas

Segun informa CNN, Varias aerolíneas suspendieron sus vuelos desde Venezuela tras la advertencia emitida por la FAA sobre un “riesgo potencial” al sobrevolar el país.

La medida generó reacciones inmediatas por parte de compañías internacionales que evalúan la seguridad aérea.

La alerta afectó vuelos de conexión desde Caracas hacia distintos destinos de la región.

El aviso de la FAA llega en medio de un aumento en la tensión y la actividad militar.

Compañías internacionales suspenden rutas desde Maiquetía


Gol, Avianca y TAP Air Portugal cancelaron sus vuelos programados desde Caracas.

La información fue confirmada por Flightradar24 y el aeropuerto internacional Simón Bolívar.

Las aerolíneas señalaron que actuaron por precaución tras la advertencia de Estados Unidos.

TAP anunció que mantendrá la suspensión también para su vuelo del próximo martes.

Aerolíneas cancelan vuelos Venezuela y aumentan dudas regionales

Aerolíneas cancelan vuelos Venezuela tras alerta estadounidense FOTO: SHUTTERSTOCK

Iberia confirmó que suspenderá sus vuelos a partir del lunes.

El vuelo del sábado a Madrid operó normalmente antes de la nueva medida.

La compañía española señaló que evaluará la situación antes de retomar operaciones.

Copa Airlines y Wingo, por su parte, mantuvieron los vuelos activos.

Actividad militar y nuevas cancelaciones alimentan incertidumbre

Aerolíneas cancelan vuelos Venezuela tras alerta estadounidense FOTO: SHUTTERSTOCK

La FAA advirtió sobre el deterioro de la seguridad y el aumento de la presencia militar en la región.

Estados Unidos ha desplegado un portaaviones, ocho buques y aviones F-35 en los últimos meses.

Latam Airlines canceló su vuelo del domingo hacia Bogotá.

El clima de inestabilidad mantiene en alerta a pasajeros y autoridades aeronáuticas.

