Advierten tormenta fría que producirá nieve en el sur de California

Advierten nieve por tormenta fría al sur de California

Viajes en la región se verán interrumpidos

Será una tormenta diferente a las que han atacado al estado de California

Según los meteorólogos del portal AccuWeather, otra tormenta se dirige al estado de California, sin embargo no es igual a las anteriores. Y es que está tormenta se espera contenga una humedad limitada, podrá acumular nieve en las elevaciones más bajas del estado, causando interrupciones en los viajes.

Las tormentas del Pacífico se han desplazado tierra adentro por el oeste durante los últimos diez días. A estas se les llaman ‘deslizadores internos’. Según los meteorólogos del portal indican que el próximo deslizador interno se desplazará más hacia el sur y el oeste que sus predecesores.

Primeros lugares afectados por la tormenta en California

El norte y el centro de California serían los primeros alcanzados por los efectos de la tormenta al final del din de semana. San Francisco y parte del Valle de Sacramento son lugares que recibirán un poco de precipitaciones con la tormenta, sin embargo se puede esperar un aumento en los vientos entre el domingo y el lunes.

“Esta tormenta no acumulará grandes cantidades de lluvia y nieve en las montañas como los eventos que ocurrieron a principios de mes, pero eso no significa que no tendrá su propio conjunto de condiciones peligrosas”, dijo el meteorólogo de Accuweather, Brandon Buckingham.