Los próximos tres nombres disponibles en la lista de tormentas tropicales y huracanes de 2022, Danielle, Earl y Fiona, no se pueden usar este mes, indicaron los meteorólogos. Y esta sería la tercera vez desde 1960 que no hubo una sola tormenta tropical con nombre en agosto, según reseñó el diario The Sun este martes.

La gente no debe “bajar la guardia”

“No quieres que la gente baje la guardia. El hecho de que aún no hayamos tenido tormentas no significa que no las tendremos”, advirtió el meteorólogo Dan Pydynowski. “Y no es necesariamente la cantidad de tormentas lo que cuenta. Es: ¿la tormenta impacta a EEUU, y si lo hace, cuál es la intensidad cuando lo hace?”.

El diario New York Post reseñó que son cuatro las perturbaciones en el Atlántico que el Centro Nacional de Huracanes está monitoreando porque pueden convertirse en tormentas tropicales, e incluso huracanes, y afectar a Estados Unidos antes del fin de semana del Labor Day. “Aunque las condiciones ambientales son solo marginalmente propicias, se espera un desarrollo gradual de este sistema en los próximos días y es probable que se forme una depresión tropical más adelante esta semana”, declaró esa institución.