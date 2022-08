Aunque el material audiovisual no proviene de alguna fuente oficial y pareciera ser solo una compilación de imágenes bélicas intervenidas con algunas ilustraciones, ya son cuenta con miles de reproducciones, me gusta e incluso más de 4,000 comentarios, así que las autoridades decidieron romper el silencio.

Algunos internautas creyeron la información. “Esto es gracias a sus malas decisiones Señor presidente. Solo nos toca cubrirnos en el nombre de Dios”, “A vencer o a Morir pero Guatemala no esta solo señores tenemos a Dios y el Pueblo de Israel con eso es suficiente yo también voy a la guerra”, “Dios nos libre de todo mal”, comentaron.

En las imágenes incluso aseguran que Alejandro Giammattei, presidente de de Guatemala, le habría dado la orden al Ejército de su país para que se preparara por el posible ataque, reseñó el medio Soy 502 . Aún así, por lo pronto, no hay amenaza de la que la gente tenga que preocuparse.

“Rusia no ha confirmado nada”

En cambio, otros tomaron la noticia con algo de humor. “Por fin nos tomaron en cuenta en algo”, “jaja lo más pisado es que hoy conseguí trabajo xdxd”, “Así ya no tendré que pagar las facturas de fin de mes”, “Parece que si habrán luces en mi cumpleaños”, agregaron burlándose de la posibilidad de entrar en conflicto.

Aunque fueron pocos, algunos trataron de sembrar la calma y aseguraron que todo estaba bien entre Rusia y Guatemala. “NO PASARÁ NADA, YA QUE RUSIA TIENE UNA BUENA RELACIÓN CON GUATEMALA. YA ESTÁ CONFIRMADO”, “El presidente dijo ayer o no se cuándo, en las noticias dijo que no tienen conflicto con Rusia”, “PERO RUSIA NO HA CONFIRMADO NADA”.