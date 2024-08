Lanzan advertencia tras el paso de la tormenta Debby; incluye riesgo de tornados

Amenaza de tornados para el Noreste de EE.UU.

Inundaciones repentinas continúan siendo una preocupación.

Condiciones atmosféricas podrían empeorar tras la tormenta.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) ha lanzado una advertencia significativa tras el paso de la tormenta Debby.

En el mensaje, el centro alertó sobre la posibilidad de tornados en varias áreas del Noreste de Estados Unidos.

De acuerdo con el NHC, se esperaba que porciones de New Jersey, el este de New York y el oeste de New England enfrenten un riesgo elevado de tornados aislados.

Además, las fuertes lluvias que acompañaron a la tormenta continúan siendo una amenaza, con la posibilidad de inundaciones repentinas en algunas regiones.

LANZAN ALERTA

Según el Servicio Nacional de Meteorología (NWS), «los tornados son columnas de aire que giran violentamente y que se extienden desde una tormenta eléctrica hasta el suelo».

Estas formaciones meteorológicas se desarrollan cuando hay variaciones en la velocidad y dirección del viento con la altura, lo que favorece la rotación en la corriente ascendente.

Los tornados pueden variar en tamaño, desde remolinos estrechos con forma de cuerda hasta embudos anchos.

Además, de acuerdo con el NWS, son más propensos a formarse en condiciones atmosféricas que incluyen aire cálido y húmedo cerca del suelo y aire frío y seco en las alturas.