Adrián Uribe y Adal Ramones hablan en exclusiva para Mundo Now de su nuevo show de comedia

ChavoRucos Tour llega a Atlanta este 23 de septiembre

No esperes más y adquiere tus boletos Adrián Uribe Adal Ramones ChavoRucos Tour. El nuevo show de Adal Ramos y Adrián Uribe llega a la ciudad de Atlanta este viernes 23 de septiembre en el Fox Theatre, el espectáculo de comedia más esperado por los hispanos con dos de los mejores comediantes de México, titulan a su show como ChavoRucos Tour. El actor y comediante Adrián Uribe habla en exclusiva para Mundo Now, en donde invita a la gente a comprar sus boletos para ver su nuevo espectáculo. De igual manera, habla sobre la experiencia que es participar con Adal y como se siente en este nuevo reto que tienen ambos. Adrián Uribe y Adal Ramones presentan ChavoRucos Tour Adrián Uribe invita a toda la gente a comprar sus boletos para el show: “Este viernes 23 ya con todo para presentarnos en Atlanta, a toda la gente que no ha comprado sus boletos, decirles que estamos esperándolos porque no queremos que se queden sin ver este gran show”. “No queremos que se pierdan de ver este show chavos rucos tour show con mi querido amigo Adal Ramones que tengo el gusto de compartir escenario con él y que nos ha ido excelente en todas las ciudades donde hemos estado y ahora nos toca Atlanta. Así que pues invitándolos a todos, aparte el señor Adal Ramones ya no está tan joven, no sabemos cuanto nos dure, tienen que apurarse para verlo”.

Adrián Uribe Adal Ramones ChavoRucos Tour: ¿Cómo fue que los dos se decidieron unir? Adal Ramones cuenta en exclusiva cómo es que nació ChavoRucos: ” Fíjate que yo lo admiro mucho, en aquel entonces había ya un cast muy formal. A mi me dio mucha risa ver actuar en los sketches a Adrián, pero casi inmediatamente después de eso comenzó una avalancha de cosas afortunadas para Adrián Uribe, para mi amigo y desde aquel entonces tenemos una amistad que obviamente ya viajando juntos, pues ya nos agarramos más cariño”. AU: “La verdad es que sí lo admiraba y lo sigo admirando, porque para mí lo que ha hecho Adal no lo ha hecho nadie, pues obviamente es el precursor de los late night, para el público hispano, los monólogos, todo lo que todas las grandes personalidades que tuvo durante 12 años en Otro Rollo. Digamos que lo que ha hecho Adal no lo ha hecho nadie más”.

¿Cuáles son las características de un chavo ruco? AD: "Adrián y yo, aparte de que abrazamos esta misma profesión, que tenemos historias de familia parecidas, también tenemos muy, muy idéntico el asunto que acabo de decir de que nos casamos con mujeres más jóvenes que nosotros". "No tengo una pareja de que le aguante el trote de Adrián porque realmente, y ojo, no al trote de ejercicio, él se va a pintar el pelo. Después vienen se arregla, o sea, es un montón, no habría quien le aguantara el rollo de estar esperándolo en las salas de las clínicas no habría quien, no hay mujer".

¿ Qué pasó con Omar Chaparro? Porque la gira estaba programada para que él también se integrara y al final? AU: "No, realmente que esta gira no estaba programada, o sea, en un principio teníamos ganas de hacer el show los tres. Él no podía, él no pudo desde un principio, pero está esta gira de ChavoRuco se planeó exclusivamente entre Adal y yo, sabes". "Porque desde un principio Omar tenía compromisos de trabajo, entonces esto se pensó, y Omar estaba ocupado, pero está esta gira ChavoRucos Tour, se pensó solamente con Adal y tu servidor y bueno, la verdad es que estamos felices de estar haciendo esta, pues este gran show que la gente lo ha recibido increíblemente bien, por eso no queremos que la gente de Atlanta se quede sin vernos".

¿Quién es el más llevado de los dos? AD: "Fíjate que el público se bota de la risa prácticamente, porque los dos nos rozamos mucho, los dos nos tiramos en un texto muy padre que tenemos Adrián y yo nos tiramos sobre sobre quién eres tú, que edad tienes, que fama y luego me quedo solo haciendo un monólogo. "Volvemos al anillo en una rutina padrisima, otra vez juntos y luego se queda Adrián y ya no te cuento las dos cosas que faltan para el cierre, pero lo único que sí te digo es que hay monólogos de los dos por separado y mucha comedia juntos en el escenario y varias canciones juntos".

Nos quedamos admirados de que ustedes no tienen miedo de decir su edad AD: "Déjenme decirles que realmente es un show de mucha comedia. Obviamente los dos nos tiramos en cosas que son reales. Pero lo más chistoso es que cuando tú estás seguro de lo que has hecho, de tu trayectoria, de tu trabajo, de tus reuniones familiares, de cómo te ves, etcétera". "Te vale gorro decir, al contrario, a mí se me hace muy bonito decir la edad y o sea porque ya es esa época que se oculta la edad como que dices híjole, ya no es como que de estos tiempos el ocultar la edad es decirla. Y no ocultamos la edad ni las cirugías estéticas que nos hemos hecho".