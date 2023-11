Adrián Di Monte rompe en llanto por acusaciones sobre su ex

Explica que, a pesar de sus intentos por clarificar la situación, su ex pareja parece no entender el proceso legal en el que están inmersos.

«¿Por qué haces esto? Ver los comentarios de toda la bola de gente que ni me conoce, diciéndome que soy…», reprocha Di Monte a Sandra Itzel, de 29 años.

A través de un impactante video compartido en redes sociales, el actor Adrián Di Monte no solo rompe el silencio, sino que también lanza fuertes reclamos a su ex pareja, Sandra Itzel,

El actor hace video sobre acusaciones

Cabe mencionar que entre lágrimas, Adrián Di Monte confesó que le daba “oso” hacer público un video con asuntos personales

El actor cubano, quien actualmente forma parte de la telenovela ‘El Maleficio’, confesó llorando que esta difícil situación ya le afectó en su trabajo y en su salud mental.

“Estoy haciendo este video porque yo no puedo comunicarme contigo porque me bloqueaste, porque no tengo tu teléfono», dijo Di Monte.

«Porque tú mamá no me contesta, porque le diste mi número a un abogado que me está llamando”, agregó en su grabación.