La rescisión del contrato del delantero portugués de 37 años llega tras las declaraciones explosivas durante una entrevista concedida unos días antes del Mundial en la que el astro criticó duramente al técnico Erik ten Hag y a los dueños del club. No se aclaró de inmediato adónde se marchará Cristiano, quien a mediados del año no pudo pactar un traspaso a un club que disputara la Liga de Campeones.

El pasado martes 22 de noviembre corrió la noticia de que Cristiano Ronaldo se ha marchado del Manchester United, de acuerdo con el propio club de la Liga Premier, que anunció la medida el martes "con efecto inmediato", según lo informó la agencia de The Associated Press.

Quizá Cristiano sería una opción atractiva de emergencia para alguno de esos clubes, que temerían carecer de poder de ataque en la segunda mitad del año futbolístico. Chelsea contempló la posibilidad de un traspaso en el verano, pero éste no se materializó. Cristiano no pareció encajar a largo plazo con los planes del nuevo técnico Graham Potter, quien tiene ya que lidiar con un delantero veterano, Pierre-Emerick Aubameyang.

La única muestra seria de interés por Cristiano en el verano provino de Arabia Saudí

Pero el crack tendría que aceptar una reducción considerable en su paga si se decantara por esa opción. La única muestra seria de interés por Cristiano en el verano provino de Arabia Saudí. Aunque una mudanza allá sería probablemente la opción más lucrativa para él, representaría también un paso atrás en términos de sus ambiciones deportivas restantes, detalló la agencia de AP.

Tal vez es tiempo de que el astro lleve su marca a Estados Unidos y se convierta en la mayor estrella que haya jugado jamás en la MLS. No tendría esperanzas de igualar su salario más reciente. Y tendría que aceptar que han terminado sus días en la Liga de Campeones. Pero para un jugador que tiene más de 500 millones de seguidores en Instagram, ésta sería la oportunidad de mudarse al mayor mercado extracancha en el mundo, con información de The Associated Press, Telemundo y Capital México.