Adolfo muere tras hacer el peligroso reto de los Subway Surfers.

Un niño de 13 años, identificado como Adolfo Sanabria Sorzano, perdió la vida el miércoles por la noche en un trágico incidente relacionado con un desafío viral de TikTok conocido como «subway surfing» en el barrio de Ridgewood, Queens.

Según la policía de Nueva York, el adolescente se encontró inconsciente en la estación de metro de Forest Avenue alrededor de las 10 p.m.

Se informó que Adolfo estaba practicando este peligroso desafío cuando cayó del techo del tren M. Lamentablemente, se declaró muerto al joven en el lugar.

La madre de Adolfo confirmó que su hijo estaba participando en este «horrible» desafío de TikTok, y ha creado una página de GoFundMe para recaudar fondos que ayuden a cubrir los gastos de su funeral.

A 13-year-old boy died while subway surfing in Queens on Wednesday. It’s the fifth subway surfing death in New York City so far this year. @naveencbs2ny spoke with his grieving friends.

https://t.co/2LEzUDLA7X

— CBS New York (@CBSNewYork) October 25, 2024