Adolescente muere tras presentarse herido de bala en estación de bomberos del condado de DeKalb

Un trágico suceso conmocionó la noche del miércoles al condado de DeKalb, Georgia, luego de que un joven de 19 años muriera tras acudir herido a una estación de bomberos.

Según informó el Departamento de Policía del Condado de DeKalb, el adolescente llegó por sus propios medios.

O posiblemente acompañado, hasta la Estación de Bomberos 10, ubicada en Constitution Road SE, en la zona de West Side Place.

El joven presentaba al menos una herida de bala al momento de llegar a las instalaciones de emergencia.

19-year-old shooting victim dies after being driven to DeKalb County fire station, police say https://t.co/Wbi0pEjhWO

— Atlanta News First (@ATLNewsFirst) May 7, 2025