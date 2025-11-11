Adolescente de Hillsboro conmueve con testimonio viral sobre redadas de ICE
Publicado el 10/11/2025 a las 21:46
Segun informa oregonlive, El testimonio de un joven de Hillsboro, Oregon, ha conmovido a millones de personas tras compartir con lágrimas en los ojos cómo las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han afectado su vida y la de su comunidad.
Emmanuel “Manny” Chávez, de 16 años, habló ante el Consejo Municipal de Hillsboro durante una reunión abarrotada, donde decenas de vecinos denunciaron la escalada de arrestos de inmigrantes en la zona.
Su mensaje, grabado en video por medios locales, se viralizó rápidamente, alcanzando más de 3.4 millones de visualizaciones y convirtiendo a Manny en un símbolo de resistencia juvenil frente al miedo y la incertidumbre que viven muchas familias latinas en Oregón.
“Solo quiero decirles que tengo miedo de que mis padres salgan de casa, porque tal vez no vuelva a verlos nunca más”, dijo entre lágrimas, generando un silencio absoluto en el auditorio.
Jóvenes de Hillsboro se movilizan ante redadas del ICE
El adolescente relató que asistió a la reunión junto a sus padres solo para apoyar a dos amigos de su equipo de fútbol cuyos familiares habían sido detenidos recientemente por agentes del ICE.
Sin embargo, tras escuchar los testimonios de su entrenador y compañeros, decidió tomar la palabra. Fue el último en hablar aquella noche, pero su mensaje se convirtió en el más poderoso.
“Estamos luchando por nuestros derechos y nos están tratando como animales”, dijo ante el consejo, mientras el público lo ovacionaba de pie.
Chávez, nacido en Portland y residente de Hillsboro, aseguró que no debería tener miedo a su edad, sino concentrarse en la escuela y en sus metas, pero que la constante amenaza de redadas lo mantiene en alerta cada día.
Redadas del ICE en Oregón generan miedo y protestas
El testimonio de Manny coincide con una serie de operativos federales que han sacudido a la comunidad latina en el estado.
De acuerdo con la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Portland, más de 300 personas fueron detenidas en Oregón durante octubre, muchas de ellas en el área metropolitana de Portland, donde los latinos representan una cuarta parte de la población.
Vecinos de Hillsboro y Beaverton han denunciado que los agentes federales realizan detenciones arbitrarias, incluso frente a escuelas y comercios, separando familias y dejando a niños sin sus padres.
“Ver esos videos es aterrador”, explicó Chávez a The Oregonian/OregonLive. “Hay personas que son arrestadas solo por cómo se ven o por cómo hablan”.
Adolescente de Hillsboro impulsa apoyo comunitario
"Me da miedo que mis padres salgan de casa y no verlos jamás". Adolescente en EE. UU. se hace viral
Ayuntamientos en ciudades de Estados Unidos, como Hillsboro, abren sus puertas para escuchar los testimonios de vecinos afectados por las redadas masivas en sus comunidades.… pic.twitter.com/Qm7YFU9OxG
— DW Español (@dw_espanol) November 9, 2025
Durante su intervención, el joven expresó la impotencia que siente al vivir en un entorno donde el simple hecho de salir de casa representa un riesgo para muchos inmigrantes.
“Con 16 años, no debería tener miedo”, repitió frente a los concejales, cubriéndose el rostro con su suéter al final de su discurso, mientras el público se levantaba para aplaudirlo.
Su madre, visiblemente emocionada, se acercó a abrazarlo. Dos miembros del consejo municipal también se pusieron de pie en señal de apoyo.
Desde entonces, profesores, vecinos y desconocidos han felicitado a Manny por su valentía. Algunos lo consideran la voz de una nueva generación que exige humanidad y justicia en la aplicación de las leyes migratorias.
Testimonio viral del adolescente de Hillsboro inspira solidaridad
Lejos de dejarse llevar por la fama, el joven ha decidido usar su plataforma para ayudar a otros.
Junto con su entrenador, Juan Pedro Moreno Olmeda, y sus compañeros de fútbol, ha organizado una campaña de recaudación de fondos para apoyar a las familias afectadas por las detenciones.
Los jóvenes venden galletas, flan y pozole para recaudar dinero destinado a cubrir los honorarios legales y gastos básicos de las familias que han perdido a un miembro detenido por el ICE.
Además, Chávez lanzó una iniciativa en línea que en solo dos días superó los 8.000 dólares en donaciones.