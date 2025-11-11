Adolescente de Hillsboro conmueve con testimonio viral sobre redadas de ICE

Testimonio viral contra redadas del ICE

Adolescente de Hillsboro alza la voz

Comunidad latina aplaude su valentía

Segun informa oregonlive, El testimonio de un joven de Hillsboro, Oregon, ha conmovido a millones de personas tras compartir con lágrimas en los ojos cómo las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han afectado su vida y la de su comunidad.

Emmanuel “Manny” Chávez, de 16 años, habló ante el Consejo Municipal de Hillsboro durante una reunión abarrotada, donde decenas de vecinos denunciaron la escalada de arrestos de inmigrantes en la zona.

Su mensaje, grabado en video por medios locales, se viralizó rápidamente, alcanzando más de 3.4 millones de visualizaciones y convirtiendo a Manny en un símbolo de resistencia juvenil frente al miedo y la incertidumbre que viven muchas familias latinas en Oregón.

“Solo quiero decirles que tengo miedo de que mis padres salgan de casa, porque tal vez no vuelva a verlos nunca más”, dijo entre lágrimas, generando un silencio absoluto en el auditorio.

Jóvenes de Hillsboro se movilizan ante redadas del ICE



El adolescente relató que asistió a la reunión junto a sus padres solo para apoyar a dos amigos de su equipo de fútbol cuyos familiares habían sido detenidos recientemente por agentes del ICE.

Sin embargo, tras escuchar los testimonios de su entrenador y compañeros, decidió tomar la palabra. Fue el último en hablar aquella noche, pero su mensaje se convirtió en el más poderoso.

“Estamos luchando por nuestros derechos y nos están tratando como animales”, dijo ante el consejo, mientras el público lo ovacionaba de pie.

Chávez, nacido en Portland y residente de Hillsboro, aseguró que no debería tener miedo a su edad, sino concentrarse en la escuela y en sus metas, pero que la constante amenaza de redadas lo mantiene en alerta cada día.