Administración Trump destituye a Carla Hayden, directora de la Biblioteca del Congreso

La Administración del presidente Donald Trump ha despedido a Carla D. Hayden, directora de la Biblioteca del Congreso de EE.UU., convirtiéndose en la primera vez que un presidente remueve a un titular de este cargo desde su fundación hace más de dos siglos.

Hayden fue la primera mujer y la primera persona afroamericana en liderar la institución.

Según muchos en redes sociales, es algo polémico y controversial.

