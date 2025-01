Organizaciones como la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos argumentaron que mantener a Cuba en la lista no contribuye a la estabilidad en la región y perpetúa tensiones innecesarias.

Donde, según ‘The Associated Press’, probablemente aborde temas relacionados con Cuba.

Siendo esta una región donde las políticas de Estados Unidos han generado tensiones en los últimos años.

No obstante, la comunidad cubana en el exilio, especialmente en Florida, ha expresado su descontento con cualquier acción que implique suavizar las sanciones al régimen de La Habana.

Si bien Biden busca cerrar un capítulo en la política hacia Cuba, la continuidad de este cambio parece poco probable bajo el liderazgo republicano.

El desenlace de este tema reflejará no solo la dinámica entre ambos países, sino también las tensiones internas en la política estadounidense, apuntó ‘The Associated Press‘.