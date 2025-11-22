¡Adiós a JCPenney y Forever 21! Confirman cierre definitivo en este 2025
Publicado el 11/21/2025 a las 22:53
- JCPenney y Forever 21 confirman cierre
- Marcas icónicas en retirada
- Centros comerciales en crisis
La reducción del comercio minorista físico continúa acelerándose en Estados Unidos, y varias cadenas emblemáticas de centros comerciales enfrentan cierres masivos para 2025.
El llamado “apocalipsis minorista” sigue afectando a marcas históricas como JCPenney, Forever 21 y Claire’s, que no han logrado recuperarse del cambiante panorama de consumo.
La inflación, el impacto del comercio electrónico y la disminución del tráfico en tiendas tradicionales han repercutido directamente en la industria.
Expertos anticipan un año particularmente difícil para el sector a medida que miles de establecimientos preparan su cierre definitivo.
Una ola de cierres supera cifras anteriores
Proyecciones recientes señalan que aproximadamente 15,000 tiendas cerrarán sus puertas a principios de 2025.
Este número duplica la cifra registrada el año anterior y supera con creces las aperturas previstas.
De acuerdo con ‘The US Sun’, los analistas atribuyen esta tendencia a consumidores más sensibles al precio y menos fieles a las tiendas físicas.
También influyen las nuevas prioridades de compra, con un mayor enfoque en productos esenciales sobre artículos discrecionales.
Tráfico irregular y cambios en los hábitos del consumidor
Si bien el flujo de visitantes a los centros comerciales mostró mejoras recientes, aún se mantiene por debajo de los niveles previos a la pandemia.
Algunos complejos han apostado por experiencias como boleras, salas de escape, gimnasios y cines para atraer público.
Estas iniciativas ayudan a incrementar visitas, pero no compensan plenamente la caída en ventas al por menor.
La inflación y la comodidad de las compras en línea siguen impulsando la transición hacia modelos digitales.
Grandes cadenas afrontan reestructuraciones profundas
Macy’s encabeza la lista de cierres con 66 tiendas programadas este año, como parte de una reducción mayor que contempla hasta 150 sucursales.
JCPenney, aún recuperándose de su quiebra en 2020, cerrará ocho locales debido a contratos vencidos y condiciones de mercado desfavorables.
Dillard’s también ha anunciado varios cierres, incluyendo ubicaciones en Florida, Nebraska y Arizona.
Su tienda en el centro comercial Plano, en Texas, cerrará a inicios de 2026.
Forever 21, Claire’s y otras marcas retroceden
Forever 21, ícono de la moda juvenil, avanza en el cierre de sus 350 tiendas en Estados Unidos. Claire’s, afectada por dos procesos de bancarrota, cerrará más de 200 tiendas y decenas de locales Icing como parte de su reestructuración.
La tienda de tallas grandes Torrid planea cerrar hasta 180 sucursales al enfocarse en un modelo digital. Incluso compañías sólidas como Starbucks han reducido operaciones, cerrando 400 tiendas en su propio proceso de reorganización.
El panorama no es completamente negativo: empresas como Target mantienen planes de expansión y seguirán creciendo en al menos 21 estados. Sin embargo, la tendencia dominante refleja una transformación profunda en la industria minorista.
Los consumidores optan por la conveniencia y el ahorro, obligando a los gigantes tradicionales a reinventarse. El 2025 se perfila como un año decisivo para el futuro de los centros comerciales en EEUU, apuntó ‘The US Sun‘.