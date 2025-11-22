¡Adiós a JCPenney y Forever 21! Confirman cierre definitivo en este 2025

JCPenney y Forever 21 confirman cierre

Marcas icónicas en retirada

Centros comerciales en crisis

La reducción del comercio minorista físico continúa acelerándose en Estados Unidos, y varias cadenas emblemáticas de centros comerciales enfrentan cierres masivos para 2025.

El llamado “apocalipsis minorista” sigue afectando a marcas históricas como JCPenney, Forever 21 y Claire’s, que no han logrado recuperarse del cambiante panorama de consumo.

La inflación, el impacto del comercio electrónico y la disminución del tráfico en tiendas tradicionales han repercutido directamente en la industria.

Expertos anticipan un año particularmente difícil para el sector a medida que miles de establecimientos preparan su cierre definitivo.

Una ola de cierres supera cifras anteriores

Proyecciones recientes señalan que aproximadamente 15,000 tiendas cerrarán sus puertas a principios de 2025.

Este número duplica la cifra registrada el año anterior y supera con creces las aperturas previstas.

De acuerdo con ‘The US Sun’, los analistas atribuyen esta tendencia a consumidores más sensibles al precio y menos fieles a las tiendas físicas.

También influyen las nuevas prioridades de compra, con un mayor enfoque en productos esenciales sobre artículos discrecionales.