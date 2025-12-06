Congresista estadounidense denuncia agresión con gas pimienta por agentes migratorios en Tucson

Grijalva denuncia agresión federal

Operativo causó detenciones múltiples

Equipo también fue rociado

La congresista estadounidense Adelita Grijalva denunció este viernes que fue rociada con gas pimienta y agredida por autoridades migratorias en Tucson, Arizona.

El incidente ocurrió en una taquería latina mientras ella pedía explicaciones sobre un operativo que dejó varios inmigrantes detenidos.

La legisladora señaló que agentes federales la empujaron y le impidieron supervisar lo que ocurría durante la intervención.

La denuncia fue publicada por Grijalva en la red social X, según CNN.

Adelita Grijalva denuncia a ICE en operativo federal

Representative Adelita Grijalva says she was pepper sprayed during the ICE raid in Tucson. https://t.co/WTyCSghEGl pic.twitter.com/xHLIbyCVDT — KVOA News 4 Tucson (@KVOA) December 5, 2025

La congresista afirmó que ICE opera sin transparencia ni rendición de cuentas. Dijo que la agencia actúa con desprecio por el debido proceso básico.

Aseguró que, bajo esta administración, ICE es una agencia sin ley. Grijalva señaló que ninguna familia en su comunidad debería vivir con miedo.

Añadió que el operativo federal incluyó agentes de ICE y del Departamento de Rentas Internas.

Según su relato, ambos cuerpos ejecutaron varios operativos este viernes en instalaciones del restaurante “El taco giro”. Indicó que estas acciones ocurrieron en Tucson y en el sur de Arizona.