Congresista estadounidense denuncia agresión con gas pimienta por agentes migratorios en Tucson
Publicado el 12/05/2025 a las 20:27
- Grijalva denuncia agresión federal
- Operativo causó detenciones múltiples
- Equipo también fue rociado
La congresista estadounidense Adelita Grijalva denunció este viernes que fue rociada con gas pimienta y agredida por autoridades migratorias en Tucson, Arizona.
El incidente ocurrió en una taquería latina mientras ella pedía explicaciones sobre un operativo que dejó varios inmigrantes detenidos.
La legisladora señaló que agentes federales la empujaron y le impidieron supervisar lo que ocurría durante la intervención.
La denuncia fue publicada por Grijalva en la red social X, según CNN.
Adelita Grijalva denuncia a ICE en operativo federal
Representative Adelita Grijalva says she was pepper sprayed during the ICE raid in Tucson. https://t.co/WTyCSghEGl pic.twitter.com/xHLIbyCVDT
— KVOA News 4 Tucson (@KVOA) December 5, 2025
La congresista afirmó que ICE opera sin transparencia ni rendición de cuentas. Dijo que la agencia actúa con desprecio por el debido proceso básico.
Aseguró que, bajo esta administración, ICE es una agencia sin ley. Grijalva señaló que ninguna familia en su comunidad debería vivir con miedo.
Añadió que el operativo federal incluyó agentes de ICE y del Departamento de Rentas Internas.
Según su relato, ambos cuerpos ejecutaron varios operativos este viernes en instalaciones del restaurante “El taco giro”. Indicó que estas acciones ocurrieron en Tucson y en el sur de Arizona.
Grijalva relata agresión y uso de gas pimienta
ICE shoots pepper spray bullets at Member of Congress—hitting her face.
«I was sprayed in the face by a very aggressive agent» and then «pushed around by others,» she said.
«I just can only imagine if they’re going to treat me like that, how are they treating everyone else?»… pic.twitter.com/9UCQXxM5us
— LongTime🤓FirstTime👨💻 (@LongTimeHistory) December 5, 2025
La congresista dijo que acudió a una de las instalaciones del restaurante. Aseguró que en el sitio había por lo menos 40 agentes de ICE.
Relató que fue empujada por varios oficiales. Añadió que fue rociada con gas pimienta mientras pedía explicaciones.
Según dijo, se identificó como miembro del Congreso antes de exigir información. Afirmó que no fue agresiva en ningún momento.
Señaló que todo su equipo también fue rociado con gas pimienta. Indicó que estas personas acudieron a documentar el operativo.
Dijo que los agentes involucrados estaban enmascarados. Grijalva afirmó que este tipo de acciones representan un problema mayor.
Mencionó que, según su percepción, el presidente Trump no respeta la Constitución.
Aseguró que están desapareciendo a personas de las calles.
Durante su declaración, la congresista tosía debido a la irritación causada por el gas.
Detenciones y confirmación de ICE
ICE just conducted a raid by Taco Giro in Tucson – a small mom-and-pop restaurant that has served our community for years.
When I presented myself as a Member of Congress asking for more information, I was pushed-aside and pepper sprayed. pic.twitter.com/gPx0p3IXP2
— Rep. Adelita Grijalva (@Rep_Grijalva) December 5, 2025
Grijalva dijo haber visto que dos personas fueron detenidas.
Afirmó que acudió personalmente porque quería ver lo ocurrido y no depender de versiones ajenas.
ICE confirmó la realización del operativo.
La agencia también confirmó múltiples detenciones.
Explicó que estas acciones forman parte de una investigación de más de un año.
La investigación está relacionada con presuntas violaciones a leyes migratorias y fiscales.
Testigos dijeron haber visto a agentes llevarse cajas con documentos.
En redes sociales, varias personas reportaron detenciones de trabajadores en sus hogares durante las primeras horas de la mañana.