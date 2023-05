Adela Micha tuvo una charla con MundoNow

Habló acerca de la situación «grosera» que tuvo con Bárbara de Regil

¿Alejandra Guzmán ya la perdonó? Adela Micha es una de las periodistas más reconocidas en todo México debido a su veracidad y la manera de informar las noticias, en esta ocasión, además de compartir su alegría porque «Saga Live» y «Me Lo Dijo Adela», ambos programas de la periodista, tendrán su versión de podcast, también dejó en claro si ya fue perdonada por Alejandra Guzmán. Además de recordar la polémica que sucedió con Bárbara de Regil y Alejandra Guzmán, la periodista dio a conocer si en algún momento entrevistará al presidente Andrés Manuel López Obrador en una plática llena de confesiones y buenas noticias. ¿Adela Micha perdonada por Alejandra Guzmán?, la periodista responde en exclusiva La galardonada periodista fue cuestionada en un punto de la entrevista sobre si la cantante e hija de Silvia Pinal, Alejandra Guzmán, ya la había perdonado después de las declaraciones de Adela Micha asegurando que Pinal iba a morir por COVID-19. «No, no me ha perdonado, ya no la he buscado más, pero nunca me respondió, supongo que no me ha perdonado pero con su mamá (Silvia Pinal), tengo una bonita relación, ella jamás lo tomó a mal, lamento mucho porque Alejandra es una mujer a la que admiro, respeto y quiero muchísimo, espero que algún día podamos hablar de lo que ocurrió que nunca fue con mala intención», dijo Micha.

Además de Alejandra Guzmán, ¿Qué pasó con Adela Micha y la polémica con Bárbara de Regil? Otro momento que le fue recordado a Adela Micha, fue la polémica reacción que tuvo Bárbara de Regil cuando fue invitada por la periodista a grabar una entrevista, esto debido a que la actriz se retiró del lugar tras sentirse incomodada, sin embargo, Adela dijo lo siguiente. «No no no, así pareció, la verdad es que se estaba haciendo ‘pipí’, los programas son largos, de veras, algunos duran más de 3 horas, y estamos que si tomando café, agua, y pues de pronto ella me dijo ‘¿Puedo ir al baño?’, y le dije ‘Claaaro’, hasta yo me he tenido que parar para ir al baño, pero nunca se fue molesta la verdad, pareció porque se paró pero regresó», aclaró Adela.

¿Adela entrevistará a AMLO?, esto respondió Sin duda alguna, Adela Micha es una periodista que no acepta un «no» por respuesta, por lo que siempre ha visto la manera de sacar a flote sus proyectos que tanto han sido galardonados, se le cuestionó sobre si en algún momento cree que López Obrador le concederá una entrevista, a lo que respondió lo siguiente. «Pues mira, siendo presidente no ha dado ningún entrevista porque no las necesita, tiene su propio canal, leía por ahí que es el segundo youtuber más famoso de habla hispana, pues él da su conferencia de prensa todas las mañanas en su propio canal, entonces no siento que sea algo personal, simplemente no concede entrevistas en ese sentido, yo siempre he querido un uno a uno con el Presidente de la República», señaló la periodista.

«Me lo Dijo Adela» y «Saga Live» llegan en manera de podcasts No todo son malas noticias, Adela Micha presentó con orgullo su nuevo proyecto con Pitaya Entertainment para producir «Me Lo Dijo Adela» y «Saga Live» en forma de podcasts, en cuanto a sus reacciones, la periodista señaló lo siguiente, si deseas visitar el Instagram oficial de MundoNow, haz click AQUÍ. «Me considero una mujer que todavía tiene mucho que comunicar y compartir con el público, tengo el oficio, la pasión, la disciplina y solo me falta encontrar el medio, y el medio estaba ahí, donde veía a muchos influencers haciendo lo que tenían que hacer para llegar a la gente y yo dije ‘Yo soy de ahí'», concluyó Micha, quien antes de despedirse le recordó al público de escuchar los podcasts de ambos programas, si deseas leer una nota relacionada, haz click AQUÍ.

