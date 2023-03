The Last of Us y otras adaptaciones de videojuegos a series o películas

Cuando se habla de “pesos pesados”, Arcane no puede faltar en la lista, la serie cuenta con una temporada de 9 capítulos, dicho programa que puedes encontrar en la plataforma de Netflix adapta una parte de la historia del videojuego League of Legends, su primera temporada salió a finales de 2021 y se espera que en 2023 saquen la segunda.

Gracias al auge de la exitosa serie que fue adaptada del videojuego para PlayStation, “The Last of Us”, muchos estudios y producciones se han animado a diversificar sus filmes y han intentado llevar el videojuego a las pantallas chicas y grandes, a continuación varios ejemplos.

Adaptaciones de videojuegos a series o películas: The Last of Us

The Last of Us, además de ser uno de los videojuegos “insignia” de Sony y PlayStation, también se convirtió en un ícono de la plataforma de HBO Max, pues la serie basada en el galardonado juego se encuentra en su mejor momento y su último capítulo será estrenado el domingo 12 de Marzo.

La trama sigue a los protagonistas Joel y Ellie, protagonizados respectivamente por el actor chileno Pedro Pascal y la actriz Bella Ramsey, quienes obligados tienen que luchar contra criaturas y asesinados despiadados en un Estados Unidos postapocalíptico, la serie cuenta con un 98% de aprobación por la crítica en “Rotten Tomatoes” y se ha convertido en una de las mejores series que adaptan un videojuego.