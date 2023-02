La guapa presentadora le lanza indecorosa propuesta a otro hombre

Adamari López fuertes declaraciones. La extrovertida presentadora y actriz puertorriqueña Adamari López, está acostumbrada a recibir la atención de sus millones de fanáticos por medio de su cuenta de Instagram, en donde no solamente evidencia sus mejores looks, si no que también hace reír con sus ocurrencias.

La carismática conductora y madre, ha sido bastante contundente y directa en cuanto a sus relaciones sentimentales, pues actualmente se sabe que sigue soltera, esto tras su ruptura con el padre de su hija, Toni Costa. Sin embargo, ha levantado sospechas últimamente al aparecer junto a otro hombre.

A la guapa boricua de 51 no se le escapa ni una, pues ésta mañana la conductora de ‘Hoy Día’ publicó un video en donde se le ve junto a otro hombre y haciendo una propuesta bastante interesante. En las imágenes podemos verla usando un hermoso vestido verde.

Sin embargo, el mensaje viene cuando ella está mirando para el espejo y le dice a este hombre: "Cariño, esta noche pídeme lo que quieras en la cama que voy a ser generosa", indica la puertorriqueña en espera a la respuesta que le de este misterioso hombre.