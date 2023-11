Adamari López se despide de su hija tras partir por nuevo proyecto en televisión

Adamari López regresa a la televisión

Emoción por nuevo proyecto en TelevisaUnivisión

Separación temporal de su hija

Adamari López, la carismática conductora y actriz puertorriqueña, se encuentra radiante de felicidad tras el anuncio de su regreso a la televisión, esta vez de la mano de TelevisaUnivisión.

Sin embargo, a diferencia de sus anteriores proyectos en Miami, esta nueva aventura la llevará a un país que se convertirá en su hogar durante los próximos meses mientras graba su nuevo proyecto.

El pasado viernes 27 de octubre, Adamari tomó un avión hacia su próximo destino, con un total de 12 maletas repletas de ropa, listas para ser facturadas.

En el aeropuerto, la exconductora de Telemundo compartió sus emociones y expectativas con Astrid Rivera, en una entrevista para el programa ‘Despierta América’.

Nuevo capítulo en su carrera

Adamari expresó su gratitud y emoción por la llegada de esta nueva oportunidad en su exitosa carrera.

«Me siento afortunada de poder tener la oportunidad otra vez de regresar a un lugar que me abrió muchísimas puertas», dijo a Rivera en la breve entrevista.

«Que me mantiene en el cariño y en la mente de cada uno de los televidentes y de hacer un proyecto que no había hecho nunca y que me emociona mucho», agregó en su declaración.

La reconocida actriz se encargó de adelantar a Astrid Rivera que este nuevo proyecto será una experiencia única.