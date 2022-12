Una de las situaciones que Adamari López está enfrentando ahora, es que su hija no estará el fin de año con ella, pues confesó esto mientras rompía una piñata en su programa ‘Hoy Día’ : “¡Yo por todo el coraje y las frustraciones y por no estar con mi hija este fin de año!”, lo dijo mientras rompía con mucha frustración una piñata. Archivado como: Adamari rompe en llanto y saca sus frustraciones

Sin embargo, la presentadora de ‘Hoy Día’ no pudo evitar romper en llanto y desahogarse en pleno programa en vivo, pues hay una situación que, por lo visto, le está afectando muchísimo. Y es que Adamari expresó su ‘coraje’ y confesó que su hija no pasará con ella el fin de año, si no que con su papá…

Adamari rompe en llanto y saca sus frustraciones: ¿Qué piensan las personas sobre el comportamiento de la presentadora?

¿Cuál será el coraje que Adamari siente? Mucha gente comenzó a opinar en los comentarios acerca del comportamiento de la conductora puertorriqueña, algunos tachándola de ‘ridícula’ y exagerada, mientras otros la apoyaron diciendo que es una situación bastante comprensible. “Si no es la primera vez que la niña se va de vacaciones con su papá, que no sea egoísta, la pequeña vive con ella”.

"Uy no, se pasa, ni que la hija se le fuera a ir para siempre, solo va a estar con su papá, también quiere pasar tiempo con ella", "Yo creo que debe de ser difícil para cualquier papa de no estar en un día especial de festivo", "No comprendo algunos de los comentarios, ella no es ninguna egoísta , solo es una madre que le está haciendo falta que en una fecha tan especial no poder compartir con ella , se sabe que el también tiene derecho como padre", dijeron algunos usuarios en comentarios.