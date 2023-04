Y es que, después de rato que no publicaba lo que dice la gente ser supuestas ‘indirectas’ hacia su ex Toni Costa o hacia la novia de él, Adamari ha regresado con un video que ha dado bastante de qué hablar en donde hace unos polémicos comentarios que además, han generado críticas.

En su cuenta de Instagram , ésta mañana la famosa conductora y actriz puertorriqueña publicó un video en donde como siempre, se le ve impecable luciendo un cuerpazo de lujo, pero eso no lo es todo, si no que el mensaje que dio a través del video ha desatado una gran polémica.

¿Cuál fue el mensaje que dio? ¿Fue para Toni Costa?

“Mira lo que te voy a decir, no me tires más, lo que me tengas que decir me lo mandas a decir con tu novio que viene a verme todos los días”, dice la conductora quien aparece portando un entallado vestido color verde que hace juego con sus ojos y ha desatado una gran polémica.

Aunque Adamari López ha dejado en claro en diversas ocasiones que sus reels no son con el fin de acusar a nadie de nada ni lanzar indirectas y que solo lo hace para ‘divertirse’, la gente no puede evitar pensar en que en diversas ocasiones ha querido causar un ‘conflicto’ con respecto a lo que fue su relación con Toni Costa, sin embargo esto no ha sido confirmado en ningún momento.