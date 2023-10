Adamari llega a TelevisaUnivisión y aseguran que Jomari Goyso le hace el feo

Adamari López regresa a TelevisaUnivisión.

Usuarios de redes sociales opinan.

Posible tensión con Jomari Goyso.

Adamari López, la carismática conductora y actriz puertorriqueña, está de regreso en el mundo de la televisión de la mano de TelevisaUnivisión.

Pero no lo hará desde Miami, tal como muchos podrían haber esperado, sino que partirá a otro lugar para hacerlo.

En un vuelo que partió el pasado viernes, Adamari emprendió su viaje hacia el país que será su hogar durante los próximos meses.

Desde el aeropuerto, acompañada de 12 maletas llenas de ropa lista para ser facturada, la exconductora de Telemundo conversó con la periodista puertorriqueña Astrid Rivera.

Brindando una breve entrevista para el programa ‘Despierta América’ de Univisión.

Adamari López regresa a la televisión

En esta entrevista, expresó su emoción ante el inminente inicio de esta nueva aventura en su exitosa carrera, agradeciendo a un lugar que le abrió muchas puertas y a su leal audiencia.

«Me siento afortunada de poder tener la oportunidad otra vez de regresar a un lugar que me abrió muchísimas puertas», dijo Adamari.

«Que me mantiene en el cariño y en la mente de cada uno de los televidentes y de hacer un proyecto que no había hecho nunca y que me emociona mucho», agregó la conductora.

La presentadora de 52 años también adelantó un poco sobre el nuevo proyecto en el que participará para TelevisaUnivisión.