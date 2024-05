Adamari López y Don Francisco hablan del difícil momento que pasaron al tener sobrepeso

Don Francisco, cuyo nombre real es Mario Kreutzberger, no solo es una figura emblemática de la televisión latinoamericana.

Ante esto Adamari respondió: “Gracias a Dios que he perdido peso”. De inmediato el conductor dijo: “Eso del peso importa, bueno yo sufrí toda la vida con el peso”.

“Y tú sabes que a los gordos nos discriminan, a mí me discriminaban en el deporte claro, porque no corría a la misma velocidad que los demás”, compartió Don Francisco.

“En términos de pautas de televisión o por ejemplo si había una alfombra roja yo no era tomada en cuenta para ser presentadora de la alfombra”, argumentó.

“Yo siento que tuve buenas oportunidades en el trabajo y lo mantuve en el tiempo que gané peso, pero no se me ofrecía nada nuevo”, comentó Adamari.

“Pero me imagino que a ti también te tiene que haber pasado”, añadió el conductor dirigiéndose a lo que enfrentó Adamari López.

Motivaciones en la lucha contra el sobrepeso

“Justito antes de la pandemia yo ya venía tratando de (bajar de peso), pero no dejaba los refrescos, me puse con el contrato de doble W (Wellness that Works)”.

“Para mí fue una gran motivación, bajaba 2-3 libras. En esta oportunidad ellos buscaban que uno tuviera un estilo de vida saludable”, mencionó Adamari.

El episodio del videopodcast dejó una impresión duradera, destacando la importancia de la autocompasión y la perseverancia.

Sin duda, esta conversación entre dos figuras queridas del entretenimiento latinoamericano resonará con muchos. AQUÍ puedes ver el video y AQUÍ la entrevista completa.