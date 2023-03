Adamari López aparece con terapia de oxígeno y explica la situación

Lo que no esperaba Adamari es que los efectos secundarios de la vacuna la golpearan tan duramente. “Aunque decían que podía tener efectos secundarios, no pensaba que me iba a dar ninguno. Pero tengo escalofríos, tengo dolor en el cuerpo, tengo como fiebrecita”.

Adamari López terapia oxígeno: Le ayuda en su salud

“Mi gente linda, vine a Best IV Miami a reforzar un poco mi sistema inmunológico con una terapia de oxígeno y vitaminas”, fue la descripción del video que subió Adamari a su cuenta de Instagram. Explicó que las terapias de oxígeno la ayudan en sus problemas de salud.

“Después de haber estado enfermita un tiempo atrás siempre he buscado esta oportunidad que se me presenta de ponerme estos sueros con vitaminas, aminoácidos que regeneran las células del cuerpo para poder estar fuertecita ante cualquier posible enfermedad que pueda dar, cualquier catarro, cualquier célula cancerígena que hay en el cuerpo que no se reproduzca o cualquier otro malestar puede beneficiar este tipo de sueros que me estoy dando”, detalló.