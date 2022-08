“Pero siempre también muy agradecida con todas las oportunidades que la vida me ha dado para seguir creciendo, seguir aprendiendo, seguir saliendo adelante”, destacó la conductora de Hoy Día tras compartir con la cámara sus temores sobre el futuro. La actriz de “Amigas y Rivales”, no dudó en darle a conocer a sus seguidores sus pensamientos sobre lo que le depara.

“Quiero pensar que mi mamá y mi papá me dieron herramientas buenas y fuertes para enfrentar todo lo que viene y poder disfrutar también los buenos momentos porque no es para quejarnos, es simplemente para replantearnos cosas de lo que ha pasado durante estos 51 años y en esta mitad del año”, declaró la presentadora ante la cámara e informó People.

Adamari López teme futuro: ¿Por Dios?

Por último, Adamari López, indicó que se encuentra creyendo fervientemente en que Dios le dará la fuerza que necesita para seguir adelante en cada una de las etapas que le depara en la vida; sin embargo, también aprovechó el momento para agradecer el apoyo incondicional que recibe de sus seguidores por estar ofreciéndole una palabra de aliento cuando más lo necesita. PARA VER VIDEO DA CLIC AQUÍ

"Yo creo que Dios obviamente me da mucha fuerza para seguir adelante, pero ustedes han sido un apoyo incondicional en cada una de las etapas de mi vida y me han brindado mucha fortaleza con muchas palabras de aliento, me han hecho también reflexionar mucho cuando a veces leo cosas que me hacen preguntarme si voy por el camino correcto, si estoy haciendo las cosas bien, si puedo ser todavía mejor ser humano".