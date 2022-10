Adamari López habla en exclusiva para Mundo Now

La boricua más querida por los hispanos rompe el silencio subro su pérdida de peso

Revela detalles de su ruptura con Toni Costa Adamari López rompe silencio. Con varios años de trayectoria en el mundo de la farándula, Adamari López se ha convertido en toda una sensación en la televisión. Siendo la boricua más querida por los hispanos, la conductora del programa Hoy Día habla en exclusiva para Mundo Now donde revela algunos detalles de su impresionante cambio de físico y sobre su ruptura con su ex prometido Toni Costa tras su paso en la Casa de los Famosos. En esta ocasión, Adamari quien se encuentra promoviendo la iniciativa de Comcast, el fondo de inversión para apoyar a las pequeñas empresas de mujeres y minorías y que cumplan con los requisitos en el sur de Florida, Chicago, Oakland, Seattle y Washington, D.C., habló sobre lo que consiste este apoyo para los hispanos. Adamari López rompe silencio: Este apoyo ¿a quienes puede beneficiar y en qué consiste? La conductora de Hoy Día es la encargada de inaugurar esta iniciativa de ‘Comcast RISE Investment Fund’, quien otorgará 5 millones de dólares para las pequeñas empresas creadas por empresarios negros, indígenas, hispanos, asiático-americanos y mujeres: “Lo que estamos pidiendo es que nuestra comunidad hispana se vean beneficiadas por este fondo de inversión, que lo que está buscando es dar 10 mil dólares a cien pequeños empresarios”. “Que entiendan que necesitan esta cantidad de dinero y que puedan probar que tienen tres años o más con una empresa establecida y que tengan de 1 a 25 empleados, pueden entrar en la página www.ComcastRise.com y llenar una aplicación y tienen desde el 3 de octubre hasta el 16 de octubre para llenar esa aplicación y en diciembre ya van a poder obtener la ayuda”, comentó la conductora puertorriqueña.

Adamari López rompe silencio: ¿Por qué es importante apoyar a las mujeres con Cáncer de mama? La boricua es una de las pocas celebridades que han vencido el cáncer de mama y en este mes de octubre (mes rosa) la conductora habla sobre lo importante que es apoyar a las mujeres con este problema: "Mi principal consejo es una actitud positiva, yo sé que a veces es difícil y tenemos que trabajar mucho con nuestra mente". "Cuando yo pasé por el cáncer, yo siento que tuve una actitud positiva, mi Fe me fortaleció mucho y afortunadamente pude enfrentarlo bien. Mi mamá fue una de mis mayores fortalezas y pilares que en mi recuperación sufrió de cáncer después que yo. Y mi mamá me sorprendió que no tenía la misma actitud que me pedía, a ella le costó muchísimo, pensaba que se iba a morir, ¿cómo una persona que me impartió toda la fuerza, no pudo tenerlo? Entiendo que tener buena actitud cuesta, pero es algo que hay que trabajar".

¿Cómo le hiciste para estar así (delgada)? Tras su separación con Toni Costa, Adamari ha sorprendido con un impresionante cambio físico, incluso algunos usuarios llegaron a mencionar que se había operado: "Yo tomaba de 8 a 10 refrescos al día y ahora no tomó ninguno, pura agua. Creo que ese cambio de mentalidad me benefició mucho para poder lograr el peso en el que estoy hoy y para poderme sentir bien". "También siento que estoy más madura, más enfocada, siento que estoy en paz. Yo he tenido momentos lindísimos en mi vida, pero también he tenido momentos muy duros y creo que este cambio que habido en mí viene de la madurez, del crecimiento, de un entendimiento mejor de mi persona, que me ha mantenido enfocada. Y esa paz hace que no me salga de este camino por donde voy y espero que me traiga muchas cosas buenas".

¿Cómo tomaron las críticas a Toni tras su salida de La Casa de los Famosos 2? Tras su salida de La Casa de los Famosos, Toni Costa, ex de la conductora boricua, fue expuesto ante varias críticas. Ahora habla sobre cómo tomo su hija estos comentarios: "Alaia apoyaba a su papá y me parece que esa sea la dinámica de nosotros, que seguimos siendo familia, porque tenemos una hija en común, pero también seguimos siendo individuos". "A lo mejor yo hubiese manejado cosas de maneras diferentes, no lo sé porque no estuve en la posición de él, pero yo trataba de que la niña recibiera lo mejor de su papá, que siempre le brindara ese apoyo que necesita su papá. Pero ella no veía La Casa de los Famosos constantemente y yo creo que fue lo mejor, porque había muchas cosas que una niña de 7 años no necesita ni ver. Hay que ser cuidadoso con lo que se le dice a ella para que tenga una buena relación con los dos, que esté en un ambiente donde no hay peleas y no hay señalamientos".