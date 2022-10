Adamari López cumple 10 años dentro de Telemundo.

La boricua al borde de las lágrimas tras presentar a querido compañero.

Asegura que su compañero es su ‘novio’. Adamari López rompe llanto. Adamari López es una de las personalidades que se caracteriza por tener mucha cercanía con su público mediante sus redes sociales, haciéndolos partícipes de lo que llega a contecer en su vida diaria. No es un secreto que la ex de Toni Costa se ha ganado el cariño y amor de muchos de sus seguidores. Recientemente comenzó a circular un video en donde se le vio a la conductora de ‘Hoy Día’ el estar a punto de romper en llanto luego de recordar las vivencias que ha tenido en uno de sus compañeros dentro de la cadena televisiva de Telemundo, ¿qué fue lo que pasó con la boricua? Adamari preocupa a sus seguidores con inesperado mensaje Las redes sociales ya son parte de la vida diaria de muchas personas incluyendo a las celebridades, pues es un medio por el que los famosos pueden compartir con quienes siguen sus cuentas, todo lo que acontece a su alrededor. Hace unas horas fue que Adamari López se robó la atención luego de compartir un video inesperado. Y es que cuando de celebridades se trata, las redes sociales se llenan de temas que generan miles de comentarios sobre lo que acontece en la vida de las estrellas, recientemente la Chaparrita de Oro ha causado gran sensación en dichas plataformas luego de abrir su corazón y con lágrimas en sus ojos dar impactante anuncio.

Fue a través de su cuenta oficial de Facebook que la guapísima Adamari decidió compartir ante sus millones de seguidores un video en donde celebró el estar ya 10 años trabajando para Telemundo, pero eso no fue todo, pues llamó la atención luego de que las lágrimas comenzaran a correr por sus mejillas, todo ¿por un compañero? "Mi gente linda! Ya son 10 años de trabajar con mi familia de Telemundo y estoy muy contenta, pero sobre todo, muy agradecida con todas las personas que creyeron en mí. Disfruto mi trabajo y estar en contacto con ustedes todos los días", se puede leer dentro de la descripción del video que la boricua posteó en Facebook.

"Hace 10 años yo comencé a trabajar en esta empresa, en Telemundo que me dieron la oportunidad de seguir creciendo en mi carrera profesional y de salir de mi zona de confort de hacer novelas, proyectos dramáticos y creer en mí cuando mucha gente pensaba pues que no, que no iba a funcionar para eso", comenzó argumentando Adamari López ante su trayectoria por la cadena televisiva. Posteriormente fue que compartió con sus seguidores qué compañero de trabajo ha sido uno de los que han estado demostrando su apoyo a la Chaparrita de Oro, "Quiero presentarles a uno de los que es quizás más especial para mí, a quien conocí un poquito antes de entrar a la empresa y que ha sido un hermano, un gran amigo, a quien quiero mucho", dijo Adamari con la voz entre cortada y sus ojos llenos de lágrimas.

"Se llama Ángel Raúl Román y él también tiene un cubito… La gente piensa que levantarse y hacer el show es súper divertido, pero estar levantándose en la madrugada es un trabajo fuerte y yo creo que hay mucha disciplina involucrada en todo esto, pero Angelito hace que todo el trabajo por lo menos para mí sea mucho más fácil", señaló la boricua durante su video compartido en Facebook. "Siempre me lleva de la mano, siempre me tiene la información precisa, me regaña, me joroba… sé que voy bien guiada, cuando él es el productor de algún segmento, las cosas salen al dedillo, porque sino él deja de llamarse Ángel Raúl Román… Solamente quería compartir un poquito de un compañero que lleva muchos años y del esfuerzo que se hace para llevar el trabajo de la mañana y que estoy muy agradecida con Telemundo y compañeros", señaló.

"Yo le digo que él es mi novio y él no me quiere", aseguró Adamari López, luego de eso pidió a su compañero que le diera un beso en la boca para que la gente fuera testigo de ello pero él solo colocó su mejilla, "No me quiere dar besos en la boca pero bueno, que sepan que yo lo amo", finalizó la boricua. Ante esto sus fieles seguidores no tardaron en reaccionar dejando sus comentarios dentro del post, "Dios te siga bendiciendo hermosa", "Felicidades Adita", "Bendiciones y éxitos.", "Eres valiosa Ada te queremos", "Felicidades Adamari que te siga cumpliendo todos tus sueños que papá Dios te bendiga", "No cambies Ada", "Tienes muchísimo carisma", se puede leer. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ.