La ‘chaparrita consentida’ envió un tierno mensaje y dejó ver que este no es el final de su carrera y que pronto podría volver a la televisión.

“Ya no les acompañare cada mañana”

“Mi gente linda, con el mismo amor y cariño que he puesto desde el primer día, hoy me toca comunicarles que tras una decisión en conjunto ya no les acompañare cada mañana en ‘Hoy Día’ a través de la que ha sido, mi casa, por más de 10 años, Telemundo”, dijo la querida conductora.

El video de poco mas de un minuto alcanzó más de 65 mil reacciones poco después de ser publicado. “Llega a su fin este hermoso capítulo que viví en estos últimos diez años”, apuntó Adamari.