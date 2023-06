Tras su salida de Telemundo ambos rostros que formaron parte de la cadena televisiva de habla hispana, se reencontraron en un inesperado proyecto que no tiene nada que ver en estar frente a las cámaras, pero sí algo que va en crecimiento de ambos talentos de la pantalla chica.

Adamari López Rodner Figueroa. Luego de 5 años de haber llegado a la cadena de Telemundo para trabajar en el programa vespertino ‘Al Rojo Vivo’, en ese tiempo junto a la conductora María Celeste Arrarás, Rodner Figueroa fue otro de los rostros que sufrió los duros cambios realizados por la empresa , pero no fue el único.

Si bien, en más de una ocasión el conductor venezolano ha dejado en claro que no regresaría a la televisión, ya que ha descubierto que fuera de la pantalla sus ingresos han crecido notoriamente y así puede estar más en contacto con sus seguidores, aunque no descarta la probabilidad de que algún día llegue a aceptar algún proyecto. Archivado como: Adamari López Rodner Figueroa.

Rodner Figueroa lanzó nueva colección de ropa en una feria de moda

En los últimos meses su enfoque ha estado sobre las colecciones de ropa que suele realizar, por lo que de manera reciente Rodner Figueroa compartió la increíble compañía y el gran apoyo que recibió durante la feria de moda llamada ‘Stitch Lab’ por parte de Adamari López, ambos formaron parte de la empresa de Telemundo por varios años.

«Ustedes saben que lo que más me gusta de Stitch Lab es cuando vienen tus amigos a apoyarte», comienza diciendo Rodner mientras se gira para mostrar la presencia de Adamari López en el lugar, «Cómo no te voy a venir a apoyar, te apoyo siempre te quiero. Me acuerdo cuando sacaste la primera colección y estuvimos juntos (en un programa)», dijo Adamari López.