Adamari López revela importante momento: Fuertes declaraciones hechas por la presentadora

Recientemente, Adamari habló de diversos temas, incluidos asuntos sumamente personales como su actual situación sentimental, qué es lo que no toleraría en una pareja e, incluso, si utiliza o no alguna aplicación para conocer prospectos de romance.

Esto fue lo que dijo: «Un hombre maduro, fiel y con plata. Ya estoy cansada de lo que haga a costa. No quiero decir necesariamente que me mantenga. Que tenga su plata, pero que yo no tenga que mantener tampoco”, puntualizó recientemente en una charla con Chiqui.

