Desde hace un tiempo, a la puertorriqueña le dejó de importar los malos comentarios que tengan hacía ella las personas que no la estiman. Y se atrevió a compartir una fotografía dónde luce un espectacular bikini blanco, pero no contaba con la sorpresa de lo que se veía en la foto.

Cuándo Adamari López comparte una fotografía en sus redes sociales, sus casi 8 millones de seguidores la alagan a más no poder. Los comentarios son demasiados y ninguna fotografía de la boricua cuenta con menos de 20 mil me gusta en cada publicación en Instagram .

Con lo que la gente no contaba es que Adamari no usaría ningún filtro, esa herramienta que un alto porcentaje de personas emplean para tapar la realidad de su imagen y sus vidas. Y se dejó ver completamente al natural sin importarle lo que dirían de ella. O lo importó muy poco.

A partir de ahí el un gran número de comentarios, algunos no tan agradables, halagos y hasta críticas hacía su cuerpo no cesaron. Consciente de que esto iba a pasar, la también actriz reconoce que no dudó en publicarla, por el contrario, sintió que era lo que tenía que hacer.

Adamari López responde burlas: Se defiende de las malas críticas

De acuerdo con People en español, la boricua Adamari López se defendió de los malos comentarios que recibió a causa de esta fotografía: “”Yo vi la foto y dije, ‘¿sabes qué? La voy a subir’ porque yo no tengo complejo de quién soy. Eso es lo que me quedó entre la maternidad y la gordura. Esa es mi realidad, yo no quiero tapar el sol con una mano.”

“Eso no es lo que yo quiero ni lo que pretendo. Yo me voy a mostrar tal cual soy, con los sacrificios que he hecho”, explicó a la conductora de Hoy Día dejando claro que ya no se siente mal consigo misma y puede disfrutar de la vida sin importar lo que digan de ella. ¡BIEN POR ADAMARI!