Adamari reaparece en Telemundo para decir la verdad de Luis Fonsi

Y es que mientras Adamari se encontraba haciendo campaña para uno de sus nuevos proyectos, no dejaron pasar la oportunidad de preguntar sobre otros temas.

Esto luego de que el cantante lanzara una canción que diversos internautas no tardaron en señalar que estaba dirigida a la boricua.

Sin embargo, Cierco no dejó pasar la oportunidad para cuestionarla sobre la reciente controversia en la que se vio envuelta gracias a Luis Fonsi.

«Yo estoy tranquila y en paz, caminando hacia adelante con la frente en alto, orgullosa de lo que he podido lograr solita», agregó la puertorriqueña.

«Yo creo que en su momento superé tantas cosas que no siento que nada va dirigido a mí, nada es personal», respondió Adamari.

Azucena Cierco no dudó en cuestionarla sobre el tema en relación a su exesposo Luis Fonsi acerca del tema ‘Pasa la página’.

Romance en su vida

Además de cuestionarla sobre lo ocurrido con el lanzamiento del tema musical de Luis Fonsi, Cierco le preguntó sobre su vida sentimental.

Cierco buscaba descubrir si Adamari se encontraba viviendo un nuevo romance del que aún no ha compartido nada.

Sin embargo, Adamari reveló encontrarse contenta con su vida tal como está, donde su principal prioridad es su pequeña Alaïa.

Señaló que no busca compartir de momento su vida con alguien más que no sea su hija, ya que primero debe pensar en su seguridad y no quiere solo «llenar un espacio».