“Desde chiquita para mí siempre Dios ha tenido en mi vida un lugar muy importante. El Espíritu Santo, que es lo que vive dentro de nosotros, siempre se ha manifestado en mí y eso es lo que he tratado de pasarle a Alaïa”, reveló Adamari López para People. En las imágenes, se observa uno de los vestidos que usó la hija de la presentadora en la ceremonia.

Pero la situación causó críticas en redes sociales, donde los internautas no dudaron en señalar que la hija de la presentadora se encuentra expuesta a las cámaras y redes sociales, lo cual es un punto negativo. Por ello, hicieron una llamada de atención hacia López y por supuesto, al bailarín español Toni Costa.

Ante los rumores de una tensa relación con su expareja Toni Costa, Adamari López no dudó en hablar sobre la situación y confesó que él siempre va a ser una persona importante en su vida y por ello, declaró que siempre debe prevalecer la armonía entre ellos, debido a que son una familia.

“Que él esté pendiente de la niña, que la lleve en las mañanas a la escuela, que juegue con ella, que ella sienta la seguridad de que su papá está ahí, a mí me da una tranquilidad enorme porque sé que estamos criando él y yo una niña con una autoestima muy alta, que sabe que aunque sus papás no están juntos estamos en armonía para ella, y que puede contar tanto con él en todo momento como conmigo”, detalló.

"Estoy tranquila, muy agradecida por todas las oportunidades que se me dieron. Ha sido maravilloso poder vivir estos años al frente del público, que me sigan conociendo más y vivir el embarazo de Alaïa, los diferentes momentos que he pasado en la vida", expresó Adamari López en exclusiva con People .

Adamari López primera comunión: “No tiene privacidad”

Pero, parece ser que las fotografías causaron una especial molestia a los internautas, quienes no dudaron en declarar que la niña no tiene ni un poco de privacidad y que desde que nació, sus padres la dejaron expuesta a las redes sociales. Ante los hechos, declararon que la revista hizo uso de filtros, los que no necesita la pequeña.

“Esta niña no tiene privacidad y desde que nació sus padres la exponen en redes sociales”, “¿Hasta cuando? Pobre niña que siempre está expuesta por su mamá para ganar fama”, “Tanta exposición para los niños, no es saludable”, “¡Ya es demasiado!”, “Ni parece ella”, “Demasiado Photoshop, la niña es preciosa, no lo necesita”, “detallaron en redes sociales.