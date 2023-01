Últimamente, la boricua ha presumido espectacular figura en su programa y en redes sociales pero no siempre fue así pues desde hace años batalló con su cuerpo y las duras críticas de la gente sobre sus curvas lo que ahora dejó en claro que no le afectaron porque hasta dijo que la gente tenía razón y ella no podía enojarse.

Y es que además de que habló de que no le pareció que Toni Costa ventilara temas familiares dentro de la Casa en la segunda temporada, como los motivos de su separación, así como de lo duro que fue la desilusión que le dejó el comportamiento de Luis Fonsi, Adamari López dejó en claro que a ella las críticas no al tumban.

En un video de TikTok de ‘carolinasánchez1103’ se puede ver un fragmento de lo que Adamari López comentó: “Quieres ser conocido y tan conocida, sólo para bloquear a la gente por no decirte cosas bonitas, I’m sorry, lo siento, así no es el juego”, comenzó diciendo la conductora de ‘Hoy Día’.

Adamari López deja ‘aniquiladas’ a las celebridades que se quejan de la fama

El precio de la fama es claro: las celebridades ya no pueden llevar una vida tranquila y libre de crítica de las personas que las siguen y eso Adamari López lo sabe muy bien: “sí (que le digan gorda) y sí estoy gorda… que me digan chaparrita y sí soy chaparrita y hay gente que se ofende porque le dicen chaparrita, pues si eres chaparrita, no eres alta, o sea, hay demasiada sensibilidad hoy en día…”, manifestó.

¿Y no le dolía lo que le decían? Ella fue muy enfática: “No pero me hacían entender que a lo mejor tenía que bajar de peso pero de eso a que me ofendiera porque me decían gorda, pues si estaba gorda ¿cuál es el problema? ahora se quejan que porque estoy muy flaca que porque no tengo curvas, no tengo cu… ahora estoy contenta yo y cuando lo quise resolver, lo resolví y ya”, aseguró Adamari López.