¿La gente no está contenta con el cambio de ‘Hoy Día’?

Más personas se manifestaron inconformes con los cambios de ‘Hoy Día’: “Extrañando a Chiquibaby, lastima que no saben elegir conductores”, “Parece Azteca America… van pa’ tras… ya dejen morir ese espacio que no la da ni la va a dar… el trabajón que tiene la chiquibombón tratando de revivir ese programa que agoniza!”, “Es lo más ruin que he visto ya no busquen profesionales estudiados mejor pongan puros tik tokers con millones de seguidores”.

Andrea Meza, Penélope Menchaca y Chikybombom ¿le tirarán el show a Adamari López? La boricua tiene la mejor actitud, pero la gente no puede más: “De verdad que les interesa nuestra opinión? Pues van de mal a peor”, “Que no deben quitarle el protagonismo a Adamari. El show es ella”, “Verguenza les debe de dar. Celebrando que botan a la gente por que? Hicieron mal trabajo”, “Qué pereza”, “Están de mal en peor”.